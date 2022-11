GF Vip, Giulia Salemi in latex: l’abito rapisce, Signorini fuori luogo

Giulia Salemi ha scelto un abito aderente in latex per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Sin dalla prima puntata la voce dei social non ha mai lasciato nulla al caso e ancora una volta ha fatto centro con l’outfit. Alfonso Signorini ha fatto sfilare la sua opinionista a inizio quattordicesima puntata, notando subito il suo vestito. In realtà il conduttore si è lasciato sfuggire una battuta che non è tanto piaciuta al pubblico dei social.

Il conduttore ha invitato la terza opinionista al centro dello studio ed è stato impossibile non notare subito il vestito in latex di Giulia Salemi. Il materiale è tutto un dire e si presta a una aderenza pazzesca, e a Giulia sta pure molto bene. Non è la prima volta che indossa qualcosa di molto aderente, nella prima puntata aveva una tuta nera stupenda per esempio. Non solo il latex, anche il colore dell’abito ha fatto la sua parte nel rendere il risultato ancor più sorprendente. Giulia ha indossato un vestito rosa nude aderente e sui social è stato un tripudio. I suoi fan si sono subito scatenati con i complimenti, meritati tra l’altro.

Nel frattempo però su Canale 5 Signorini ha fatto una battuta sull’abito della Salemi che non è andata giù a una parte del pubblico. Cosa ha detto? Invitata a centro studio, Alfonso si è lasciato andare un po’ troppo: “Sembri un preservativo! Sei un durex vivente”. La reazione di Giulia è stata tutta un dire: era “scioccobasita”, un’espressione che lei usa spesso, e stentava a credere alle sue orecchie. Poi l’ha presa sportivamente e ha risposto dicendo che era un vestito in latex.

Anche Orietta Berti ha commentato l’outfit della voce dei social: “Sembra nuda così da lontano, stai benissimo”. Inutile dire che la battuta di Signorini sul vestito di Giulia proprio non sia piaciuta al Web. Su Twitter tanti si sono scatenati sottolineando che il conduttore sia stato fuori luogo e hanno difeso la bellezza e l’eleganza di Giulia. Insomma, una battuta che non ha fatto ridere nessuno oppure ha fatto ridere pochi.

Al momento marca e prezzo dell’abito in latex di Giulia Salemi al GF Vip non sono ancora saltati fuori, ma potrebbe succedere da un momento all’altro.

Ma come un preservativo??? Io sono sotto choc #gfvip — MANUEL Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) November 3, 2022

Tweet d'apprezzamento per la Bellezza STRATOSFERICA di Giulia…Signorini ma quale preservativo,ha un Eleganza Rara!#gfvip #prelemi pic.twitter.com/t0Jnt58PYa — domenico fors (@Domenico1oo777) November 3, 2022