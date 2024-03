Sonia Bruganelli a L’isola dei famosi: critiche feroci e boicottaggio

Sonia Bruganelli, in tempi non sospetti, cioè quando per la prima volta fece l’opinionista al Grande Fratello Vip, disse che tale ruolo sarebbe stato soltanto una parentesi della sua vita, in quanto la sua professione era un’altra, ossia la produttrice. Disse poi che avrebbe lasciato per dare spazio ai giovani, etc etc. Insomma, lasciò intendere che si era prestata a comparire in video, ma che non aveva alcuna smania di rimanervi. Padre tempo l’ha smentita. Ora, colei che sosteneva che non aveva alcuna intenzione di apparire davanti alla telecamere, sarà opinionista a L’Isola dei Famosi. E per fortuna che non sgomitava per avere un posto nelle trasmissioni.

Evidentemente c’è stato un errore di comunicazione, per dirla alla Chiara Ferragni, con una parte di pubblico che ha frainteso i suoi propositi iniziali. Qualcun altro invece direbbe che per la Bruganelli è azzeccatissima la favoletta della volpe e dell’uva. Quando l’animale non arriva alla frutta, quella frutta non è granché. Quando però la ottiene la mangia che è una prelibatezza: buonissima. Strano mondo quello della tv, ma tant’è. Comunque nulla di nuovo sotto il sole. Di storie di personaggi che hanno fatto e disfatto, auto smentendosi alla velocità della luce, sono pieni zeppi gli annali del piccolo schermo. Insomma, l’ex moglie di Paolo Bonolis è in buona compagnia.

Il fatto è che l’essere stata un poco ondivaga in questi anni le ha attirato più di qualche critica e antipatia da parte degli affezionati alle trasmissioni Mediaset in cui è apparsa. Non ci si stupisce quindi che, nel momento in cui è stata annunciata come opinionista ufficiale de L’Isola dei Famosi 2024, sia stata letteralmente travolta dalle critiche. Sui social è stata una caporetto. Ci sono addirittura parecchi spettatori che hanno assicurato che non guarderanno il reality show dei naufraghi proprio perché c’è lei nella veste di commentatrice. Insomma, è stato minacciato un boicottaggio.

Per capire che aria tira sull’arruolamento della produttrice da parte di Mediaset, basta andare a leggere i tantissimi commenti piovuti sotto al post in cui la stessa Bruganelli si è mostrata orgogliosa del nuovo ruolo ottenuto. “Speravamo di essercene liberati”, ha tuonato un utente a cui hanno fatto eco tantissimi altri: “Al GF non mi sei piaciuta… anzi proprio non ti sopportavo”; “Se avevo una mezza intenzione di guardarla, mi è passata del tutto”; “Simpatica come l’herpes che spunta il giorno del tuo matrimonio”; “Uno dei motivi per cui non vedrò l’Isola. Perdonatemi, ma non la sopporto”.

E ancora: “Quest’anno non guarderò l’Isola perché non la sopporto”; “Un buon motivo per non guardare l’Isola”; “Ma a Mediaset non hanno nuovo personale?”; “La volta buona per non guardare l’Isola dei famosi. Non la sopportavo al GF, antipatica e presuntuosa”; “Tornatene a casa!”; “Allora non lo guardo”; etc etc. Un accoglienza non proprio calorosa, per usare un eufemismo.