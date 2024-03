Isola dei Famosi, confermata inviata e durata: il comunicato ufficiale

È ufficiale: l’8 aprile partirà ufficialmente la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo tanti gossip e indiscrezioni, la Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale confermando la data di inizio del reality, insieme ai suoi opinionisti e l’inviata. Come già anticipato, Vladimir Luxuria sarà affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Una combo inedita: la Bruganelli che ha già avuto modo di ricoprire il ruolo di opinionista per due anni al Grande Fratello Vip, mentre il giornalista del TG5 si metterà per la prima volta alla prova in un programma popolare come l’Isola. Pier Silvio Berlusconi ha voluto ripetere l’operazione già attuata con Cesara Buonamici al GF, ma con l’aggiunta dell’ex moglie di Paolo Bonolis per dare una nota più piccante.

Chi occuperà invece il ruolo di inviato o inviata? Diverse voci avevano già confermato la presenza di Elenoire Casalegno, spiegando come fosse stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a volere proprio la conduttrice. Ebbene, adesso la Mediaset ha ufficializzato finalmente che l’inviata a Cayo Cochinos sarà proprio la Casalegno. Quest’ultima subentra al posto di Alvin, inviato storico dell’Isola dei Famosi per diversi anni. Nonostante fosse uscito il nome di Alvin come possibile opinionista del reality, il conduttore non è stato infine nominato nel comunicato dell’azienda.

Ma, non è finita. Nella nota, è stata infine svelata la durata esatta del programma: i naufraghi rimarranno nell’Isola circa due mesi. Dunque, a inizio giugno ci sarà la finale del reality. Tra solamente pochi giorni, i concorrenti partiranno, così da iniziare la preparazione fisica e mentale necessaria per affrontare un’avventura del genere. Rimane incerta, tuttavia, l’identità nei naufraghi che faranno parte del cast. Fino ad ora, sono stati confermai solo tre nomi: Joe Bastianich, Marina Suma e Edoardo Franco.

Dopodiché, si è mormorato di altri personaggi come Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Rossella Erra, LDA e Albe. Questi ultimi hanno smentito l’indiscrezione, mentre gli altri non si sono ancora espressi a riguardo. A quanto pare, gli autori sarebbero ancora in alto mare per la formazione del cast, tanto da aver dovuto annullare la consueta copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Tuttavia, il tempo stringe e tra pochissimo i naufraghi prescelti dovranno lasciare l’Italia, così da essere pronti in vista della prima puntata prevista per l’8 aprile.