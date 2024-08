Sonia Bruganelli a Ballando, ufficiale: reazioni feroci, critiche a Milly

Tutto vero: Sonia Bruganelli farà parte del cast di Ballando con le Stelle. La stessa trasmissione ha ufficializzato la sua entrata tra i concorrenti attraverso un post pubblicato su Instagram. La notizia è stata accolta da una miriade di utenti in modo ‘feroce’. Tantissimi infatti hanno protestato contro lo show di Rai Uno e contro Milly Carlucci, sostenendo che si poteva scegliere una persona “più simpatica”. Sull’ex moglie di Paolo Bonolis è piovuto di tutto. Si è beccata dell'”arrogante”, della “noiosa”, dell'”antipatica” etc etc.

In realtà Milly Carlucci ha messo a segno un bel colpo. Potrà anche sfruttare il lato gossip visto che la produttrice televisiva da mesi si frequenta con Angelo Madonia, che fa parte dei ballerini professionisti del talent show. Il danzatore, però, non dovrebbe essere accoppiato con la compagna durante la competizione. A proposito, come ha reagito Madonia? “Allora è vero! Ci sei pure tu?”, ha commentato ironicamente sotto al video di presentazione della Bruganelli. Si è fatta viva anche la presidente della giuria del programma, Carolyn Smith. “Benvenuta, quest’anno sarà davvero eccitante”, ha chiosato la coreografa britannica.

In tempi non sospetti la Bruganelli aveva spiegato che non smaniava dalla voglia di tornare in video. Un discorso già sentito altre volte e già smentito dai fatti. Da quando l’ex moglie di Bonolis ha iniziato ad apparire in tv, ossia da quando fu arruolata da Signorini come opinionista del GF Vip, è andata ripetendo la solita storiella, vale a dire che lei stava meglio dietro le quinte del piccolo schermo e che la sua presenza in video era da considerarsi soltanto una parentesi. I fatti dicono altro, cioè che stare davanti alla telecamera le piace, eccome.

Cast di Ballando con le Stelle, tutti i vip annunciati dal programma

Il cast di Ballando con le Stelle giunge quindi a quota dieci. Ecco la lista dei vip annunciati ufficialmente dalla trasmissione fino ad ora: