Sonia Bruganelli, “12mila euro a puntata al GF Vip”: la sua verità

Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip, ha risposto tramite il suo profilo Instagram a coloro che hanno divulgato tramite i loro canali social quanto guadagnerebbe a puntata nel reality show più spiato d’Italia in onda su Canale Cinque. Sono molte le persone curiose di sapere i vari compensi dei protagonisti del programma e se già si era parlato di quello di Orietta Berti ora è toccato alla Bruganelli. Della cantante si è detto che metterebbe in tasca 10 mila euro a puntata. E se la Berti non ha smentito né confermato, la produttrice invece ha deciso di dire la sua.

Su alcune pagine Instagram in questi giorni è uscita la notizia che la moglie di Paolo Bonolis guadagnerebbe 12 mila a puntata al Grande Fratello Vip. L’opinionista si è affrettata a smentite dicendo che chi scriveva non sapeva minimamente quello di cui parlava. Non ha però detto se viene remunerata di più o di meno. Probabile di meno:

“Ma non è vero! Fake news! Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano”.

Non è la prima volta che la Bruganelli si trova al centro di polemiche. È certamente un personaggio divisivo e non ha paura di non piacere. Al centro delle critiche si era trovata anche quando disse di preferire gli aerei privati a quelli di linea. Spesso infatti si è mostrata in viaggio su jet lussuosi. Di recente ha affermato di preferirli perché cosi non si trova costretta ad aspettare un sacco di tempo in aeroporto con il rischio che le perdano i bagagli:

“Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto , riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”.

La bionda opinionista, non di rado, viene criticata per i suoi interventi nei riguardi dei concorrenti del GF Vip. Basta leggere i social per trovare biasimi nei suoi confronti. Il momento in cui ha sollevato più polemiche, quest’anno, è stato quando ha pesantemente attaccato Oriana Marzoli per il suo atteggiamento nei confronti di Antonino Spinalbese.

I due vipponi avevano passato dei momenti di intimità sotto le coperte e dopo qualche giorno l’hair stylist aveva “mollato” la venezuelana. In questo frangente la Bruganelli si era schierata con l’ex di Belen Rodriguez, dando dell’attrice alla Marzoli.

Per questo è stata bersagliata, ma è stato lo scontro con Giulia Salemi a provocare una ulteriore ondata di proteste. L’influencer italo persiana ha preso le difese della Marzoli dicendole che la brutta figura quella sera non la stava facendo lei. A quel punto l’opinionista si è innervosita ed era sbottata:

“Così non ci sto ragazzi, scusami Giulia però con il tablet in mano a ripetere quello che la gente sui social vuole che tu dica, non mi sta bene. Io non sono una maschilista però Oriana è entrata nel letto di Antonino e dopo che lui le aveva fatto capire che non era convinto, lei lo ha fatto tornare e si è stupita, perdonatemi, io tutta questa serietà non la vedo”.

Solo l’intervento del conduttore, Alfonso Signorini, ha placato gli animi in studio. Non sui social dove Sonia ha fatto incetta di critiche. Amen!