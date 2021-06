Soliti Ignoti, Giuliano Sangiorgi: il gesto del cameramen, tutti senza parole

Ospite d’eccezione ai Soliti Ignoti nella puntata in onda su Rai Uno mercoledì 2 giugno. Amadeus ha accolto nel suo programma tv di successo Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro. Un vero e proprio privilegio, un’occasione unica per l’artista pugliese, che ha ammesso di seguire quotidianamente il game show insieme a tutta la sua famiglia (compresa la piccola Stella, la figlia nata nel 2018, dalla lunga relazione con Ilaria Macchia).

Nel corso dell’anteprima dei Soliti Ignoti Amadeus ha svelato una curiosità che nessuno si aspettava. Il conduttore ha raccontato che tutti i cameramen presenti nello studio romano della trasmissione si stavano sbracciando per salutare Giuliano Sangiorgi.

Amadeus, divertito ma allo stesso tempo spiazzato, ha confidato:

“È la prima volta che succede. Gli operatori alle nostre spalle si stanno sbracciando per salutare Giuliano. Siamo tutti fan”

Dunque la presenza di Giuliano Sangiorgi ai Soliti Ignoti è stata accolta davvero con grande entusiasmo e gioia. Anche il pubblico a casa si è detto felice per questo concorrente speciale. È la prima volta che il cantautore 42enne prende parte al format di successo di Rai Uno.

Ai Soliti Ignoti Giuliano Sangiorgi ha lasciato il segno con un’indagine quasi perfetta. Il leader dei Negramaro ha compiuto solo un errore, arrivando alla fase finale con un tesoretto da 157 mila euro. Il parente misterioso era Clara, 60 anni, madre di uno degli ignoti.

Il cantante salentino ha utilizzato tutti gli aiuti, giocando per 31.400 euro. Come ogni sera, da quando sono arrivati i concorrenti Vip, ai Soliti Ignoti si è giocato per la solidarietà. Nella puntata con protagonista Giuliano Sangiorgi si è giocato per devolvere il montepremi al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i rifugiati.

Gli ascolti tv dei Soliti Ignoti

Soliti Ignoti è diventato in poco tempo un vero e proprio programma cult. Ogni sera viene seguito da quasi sei milioni di telespettatori, toccando punte del 20% di share. Il programma di Amadeus batte puntualmente Striscia la notizia in onda su Canale 5 e condotto in questo periodo da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Dato il grande successo Soliti Ignoti è stato riconfermato pure nella prossima stagione televisiva.