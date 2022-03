Soleil VS Mila Suarez, volano stracci in diretta. Il motivo? Alex Belli!

La pupa e il secchione è partito con liti e tensioni. Tra le tante quella più accesa è stata sicuramente quella tra Soleil Sorge, giurata del programma, e Mila Suarez, pupa del nuovo show di Barbara d’Urso. Tutto è iniziato quando la modella marocchina ha ammesso di non credere al futuro matrimonio tra Mirko Gancitano, secchione della trasmissione, e Guenda Goria, la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta.

Mila Suarez ha sottolineato che in questo periodo va di moda inscenare finite nozze all’estero, riferendosi così allo sposalizio tra il suo ex fidanzato Alex Belli e Delia Duran. Subito è partita la frecciatina di Soleil Sorge: “Forse ti rode che non ha sposato te”. Mila e l’ex star di Centovetrine sono stati legati per un anno, dal 2017 al 2018: pare che la rottura sia avvenuta a causa di un tradimento dell’attore.

Pronta la replica della Suarez: “Forse rode a te che ti ha scaricato”. “Hai visto un altro programma”, ha puntualizzato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Mila Suarez ha poi precisato di aver fatto pace con Alex dopo i litigi del passato e ha chiarito di non aver apprezzato il comportamento di Soleil nei confronti di Delia, che a suo dire ha fatto soffrire immeritatamente.

Il litigio tra Soleil Sorge e Mila Suarez

È scoppiato il caos in diretta con un botta e risposta tra Soleil Sorge e Mila Suarez: quest’ultima ha criticato la prima di fare gossip in ogni programma solo grazie agli uomini che riesce a conquistare. “Forse quello è il tuo caso”, ha controreplicato l’influencer italo-americana, che ha invitato la Suarez a parlare di sé e non di Alex Belli.

“Fa niente, d’altronde è pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto”, ha rimarcato Soleil a La pupa e il secchione. La Sorge ha avuto l’appoggio del collega Federico Fashion Style, con il quale ha instaurato subito una bella complicità.

Prima dell’ingresso di Mila Suarez i due hanno criticato ferocemente altre due Pupe: Asia Valente e Marialaura De Vitis (ex fidanzata di Paolo Brosio). Due personaggi che non sembrano piacere particolarmente a Soleil e Federico Lauri, che hanno attaccato le protagoniste de La pupa e il secchione senza peli sulla lingua.

Al momento Alex Belli non è intervenuto nella questione: l’interprete non ha guardato in diretta la prima puntata della nuova trasmissione di Barbara d’Urso. Il 39enne si è concesso una serata romantica con Delia Duran dopo la fine del Grande Fratello Vip. La coppia è stata pizzicata da Zuma, uno dei locali più esclusivi e romantici della Capitale.