Soleil: “Vi spiego il mio rapporto con Barbara d’Urso e perché mi ha scelto”

Soleil Sorge, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip 6, ha accettato la proposta di Barbara d’Urso che l’ha fortemente voluta nel ruolo di opinionista de La Pupa e il Secchione. Tra le due donne c’è sempre stato del feeling, fin dai tempi delle passate edizioni di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso, trasmissioni in cui l’italoamericana ha presenziato in più occasioni, sempre per vicende legate al gossip sul suo conto. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato per la prima volta in modo ampio del rapporto che ha con la presentatrice napoletana.

Soleil: “Io e Barbara d’Urso siamo dei cavalli da corsa”

Soleil ha spiegato che la d’Urso è stata colpita dal suo carattere e dalla sua personalità “diretta e sarcastica”. “Barbara mi ha sempre invitato nei suoi programmi perché apprezza le persone con un carattere pungente”, ha aggiunto. Quando le è stato domandato se ha affinità specifiche con la presentatrice 64enne, Sorge ha risposto che sia lei sia la d’Urso sono “due donne che sanno bene cosa significa stare sul pezzo 20 ore su 24”. “Nel lavoro – ha sottolineato – siamo dei cavalli da corsa. Poi abbiamo abbiamo entrambe quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre”.

Il sogno della ragazza abruzzese con origini statunitensi è quello di seguire le orme della timoniera de La Pupa e il Secchione. “La sua carriera è inarrivabile ed è per pochi, ma sto studiando e facendo il massimo che posso per emergere. I frutti stanno pian piano arrivando”, ha evidenziato la giovane.

Capitolo strettamente relativo a La Pupa e il Secchione: secondo l’opinionista una coppia darà parecchie soddisfazioni televisive, vale a dire il duo formato da Orlando e Laura che si sono già visti affibbiare il nomignolo “I fotonici”. Per quel che riguarda il suo ruolo di giudice, ha spiegato che il Grande Fratello Vip 6 è stato una preziosa palestra che l’ha forgiata, visto che nel reality show condotto da Alfonso Signorini si è chiamati, volenti o nolenti, ad esprimere continuamente pareri su situazioni e altri personaggi. “Dire la mia ora mi viene molto naturale”, ha chiosato.

Nessuna parola per quel che riguarda il fronte sentimentale: al Grande Fratello Vip ha detto in qualche occasione che ad attenderla fuori dalla Casa più spiata d’Italia c’era un “lui”, un tale di nome Carlo. Dell’uomo, però, nelle settimane seguite alla conclusione del programma nemmeno l’ombra. Ogni qual volta che all’italoamericana hanno chiesto di lui, la risposta data è stata all’insegna della riservatezza. Che davvero Soleil abbia smesso di giochicchiare con il gossip?