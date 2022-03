Soleil svela in che rapporti è con gli ex fidanzati Jeremias e Luca Onestini

In che rapporti è rimasta Soleil Sorge con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen? I due si sono conosciuti e innamorati all’Isola dei Famosi 2019 e per un breve periodo hanno vissuto una storia d’amore intensa e travolgente. A Verissimo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato che è molto felice di rivedere il suo ex fidanzato nel reality show di Canale 5.

Il parente di Belen è infatti tornato in Honduras in coppia con il padre Gustavo. Soleil ha ricordato che ai tempi della loro Isola Jeremias era un naufrago molto forte e pure questa volta, secondo la Sorge, non sarà da meno. L’influencer ha assicurato di aver mantenuto un ottimo rapporto con Rodriguez anche se non si sentono regolarmente. Dopo la rottura non sono di certo rimasti migliori amici ma Soleil ha augurato in tv solo il meglio all’argentino.

Diverso il discorso con Luca Onestini, che Soleil ha corteggiato a Uomini e Donne nel 2017. Pochi mesi dopo la scelta alla corte di Maria De Filippi la relazione è giunta al termine. Ex tronista ed ex corteggiatrice non hanno mantenuto alcun legame. “Luca per me è un conoscente, mi è totalmente indifferente. Mai più visto e sentito”, ha dichiarato la Sorge a Verissimo.

Soleil ci ha inoltre tenuto a sottolineare che non ha alcun problema con la partecipazione di Gianmarco Onestini, fratello minore di Luca, a La pupa e il secchione. Nel programma di Barbara d’Urso Onestini è uno dei secchioni mentre l’italo-americana è una giurata. “Non c’è nessun rancore nei suoi confronti”, ha precisato la Sorge.

Perché è finita con Jeremias Rodriguez e Luca Onestini

In una vecchia intervista del 2020 Soleil Sorge aveva rivelato il motivo per il quale aveva chiuso la sua relazione con Jeremias Rodriguez. La giovane aveva ammesso di avere uno stile di vita troppo diverso da quello del fratello di Belen e che era stufa di aspettare un suo cambiamento.

Con Luca Onestini è invece finita perché mentre l’ex Mister Italia era rinchiuso nella Casa più spiata d’Italia Soleil Sorge ha iniziato a frequentare un altro ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna. La relazione tra Luca e Soleil era però già in crisi da tempo e la lontananza ha sancito la separazione definitiva.