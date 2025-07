Soleil torna in tv dopo la morte della madre, asfaltati Totti e Ilary Blasi

Soleil Sorge, che di recente ha perso la madre Wendy Kay, è tornata in tv. La modella e influencer italo-americana è stata ospitata a Estate in diretta. Nel talk show di Rai Uno condotto da Greta Mauro e Gianluca Semprini, lungo la puntata di martedì 8 luglio, si è parlato di Ilary Blasi e Francesco Totti, finiti al centro nuovamente della cronaca italiana nelle scorse ore dopo che il tribunale civile di Roma si è pronunciato sulla vicenda dei Rolex.

“I figli crescono e gli orologi di lusso si rivalutano”, ha scandito Soleil, esordendo con una battuta ironica nel momento in cui è stata chiamata a dare un parere sulla questione degli orologi rivendicati da Ilary e Totti. Poi si è fatta seria ed ha asfaltato i due ex coniugi, facendo anche un raffronto con la situazione personale vissuta da lei in prima persona: “Io sono cresciuta in una famiglia di divorziati e i genitori lottavano per la custodia del figlio. Ora si rischia di andare verso una società che dà più importanza a possedere un oggetto che al sentire un sentimento”.

Per farla breve, Soleil pare che abbia voluto dare dei materialisti alla conduttrice e all’ex calciatore, facendo chiaramente intendere di essere rimasta tristemente basita della vicenda dei Rolex. A proposito di orologi di lusso, notizia di giornata è ciò che ha stabilito il tribunale civile di Roma sulla contesa degli oggetti nella causa di divorzio. Chi l’ha spuntata? Né Totti né Ilary. Si è deciso per l’affido condiviso dei quattro Rolex. Una decisione che conferma quanto già stabilito legalmente in via interlocutoria nel 2023. Dunque gli orologi restano a disposizione di entrambi.

Per chi si fosse perso qualche tappa della stucchevole vicenda, i Rolex, dopo la separazione, sono rimasti alla Blasi. Ma Totti li ha reclamati, pretendendo la restituzione e sostenendo che fossero suoi. Perché gli orologi erano a disposizione della conduttrice in forza a Mediaset? Perché nel giugno 2022, poco prima che la coppia annunciasse la rottura, Ilary prese dalla cassetta di sicurezza familiare i 4 Rolex Daytona, del valore complessivo di 80 mila. L’ex stella della Roma aveva subito provato a riottenere gli oggetti, l’ex moglie aveva fatto scudo. La querelle è così finita in tribunale. “Affido condiviso”. Altrimenti detto, si è punto e a capo.