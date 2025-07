Soleil Stasi torna sui social dopo il lutto: “Per il cuore”

Qualche settimana fa aveva annunciato una pausa dai social a causa del grande lutto per la perdita della madre. Oggi, però, è tornata con la prima storia su Instagram condivisa dopo quel periodo. Soleil Stasi sta vivendo un momento particolarmente delicato della sua vita; tuttavia, ha deciso di partire per concedersi qualche giorno di svago.

Soleil Stasi vola a Ibiza

Il 15 giugno 2025 aveva dato la notizia della morte della madre. Oggi, invece, torna sui social condividendo un video che la ritrae su una barca a Ibiza ,insieme alle sue amiche. Soleil Stasi, in un periodo così complicato per lei, ha scelto di prendersi una pausa dalla routine quotidiana per dedicarsi alla propria salute mentale.

Il mare fa da sfondo al breve filmato, accompagnato da una frase che lascia trasparire la grande mancanza che sente: “Per il mio cuore”, scrive l’ex gieffina tornata sui social dove a distanza di settimane.

Il legame profondo con la madre

Soleil ha perso la mamma, Wendy Kay, il 15 giugno 2025. L’influencer ha tenuto ad annunciare pubblicamente il lutto familiare attraverso una foto sui social che ha fatto il giro del web, commuovendo i fan che la supportano e sostengono da anni.

L’ex gieffina ha più volte raccontato il legame speciale che aveva con la madre che è stata il suo punto di riferimento ed una figura centrale nella sua vita, presente in ogni momento. Wendy era una madre amorevole che non ha mai perso occasione di prendersi cura della figlia, sostenendola in ogni momento. Per Soleil, la madre è stata amica, confidente, fonte di ispirazione costante.

Il percorso di Soleil Stasi

Soleil Stasi è una ragazza italo-americana, nata a Los Angeles ma cresciuta in Italia, nota al grande pubblico italiano per la sua partecipazione a diversi programmi televisivi. Nel 2016 ha debuttato nel programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, presentandosi come corteggiatrice. Già in quell’occasione si è fatta conoscere come una ragazza intraprendente, determinata e autentica.

Ha poi partecipato a Pechino Express e poi al Grande Fratello Vip, dove ha conquistato i telespettatori per via di un legame con Alex Belli molto controverso e intenso. I due hanno vissuto una chimica artistica che ha attirato l’attenzione di milioni di italiani che speravano potesse sfociare in un amore vero.

All’interno della casa più spiata d’Italia ha lasciato il segno con il suo carattere spigoloso e forte, ma sempre autentico. Chissà se la vedremo presto in tv, intanto, però, continua a condividere sui social con i fan la sua vita professionale e personale.