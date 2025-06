Soleil Sorge, morta la madre Wendy: annuncio tragico dell’influencer

Soleil Sorge, ex volto di Uomini e Donne e di diversi reality show Mediaset, ha annunciato che nelle scorse ore è morta l’amata madre Wendy. La donna lottava da tempo contro un tumore. Anche lei si era fatta conoscere dal pubblico televisivo italiano. Diverse le apparizioni sul piccolo schermo nelle trasmissioni in onda nel Bel Paese. Ad esempio era stata ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin proprio per parlare del cancro contro cui si è ritrovata a battagliare più volte. Inoltre con la figlia aveva partecipato a Pechino Express.

Morta la madre di Soleil Sorge, il tragico annuncio

“Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura… Il suo amore è l’universo, il suo spirito, infinito. Il tuo sorriso resterà per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di averti nella sua vita. Possa la tua anima alzarsi in grazia eterna madre”. Così Soleil su Instagram nell’annunciare il decesso della madre. Un messaggio pieno d’amore e stima posto a corredo di una serie di scatti insieme a Wendy. Il post è stato commentatissimo da tantissimi utenti, che hanno espresso cordoglio scrivendo messaggi di sostegno per l’influencer italo americana che era legatissima alla madre.

La lotta contro i tumori al seno e al bacino di Wendy

Wendy era stata ospitata a Verissimo nel marzo 2023. Lungo la chiacchierata con Silvia Toffanin, aveva raccontato la sua personale lotta contro il tumore. In particolare aveva spiegato che la prima diagnosi era giunta nel lontano 2007: tumore al seno. Il cancro era tornato ad aggredirla cinque anni dopo, nel 2012. Infine il male aveva nuovamente bussato alla sua porta nel 2022, stavolta colpendo il bacino.

Wendy consigliò a tutti di fare prevenzione, aggiungendo che il tumore al bacino era al quarto stadio e che l’equipe medica che l’aveva in cura stava facendo tutto il necessario per provare a guarirla. Per un periodo le cure hanno funzionato. “In questo momento sono stabile e al sicuro”, aveva confidato. Oggi invece la drammatica notizia annunciata dalla figlia Soleil che aveva spiegato di aver raggiunto una certa maturità, comprendendo il giusto valore del tempo passato accanto al genitore.

Più volte in passato, l’influencer ha sottolineato che per lei Wendy è sempre stata un punto di riferimento e un esempio da cui trarre ispirazione. “Mamma è la mia idola”, aveva dichiarato sempre a Verissimo, rimarcando il legame viscerale condiviso con la madre.