Soleil, la madre parla del tumore alle ossa e di Carlo

Wendy Kay, vista qualche anno fa a Pechino Express in coppia con la figlia, deve lottare per la terza volta contro il cancro

La malattia è tornata nella famiglia di Soleil Sorge. A parlarne la stessa influencer in una puntata di Verissimo, dove non ha nascosto grinta e voglia di combattere per un futuro migliore. Ora a fornire qualche dettaglio in più è la madre Wendy Kay, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più. La donna, che in passato ha partecipato a Pechino Express proprio in coppia con la figlia, sta lottando per la terza volta contro il cancro. Anni fa aveva sconfitto un tumore al seno, che si era presentato addirittura due volte.

La madre di Soleil Sorge ha di nuovo il tumore

Wendy Kay ha confidato di aver scoperto di stare male per caso: da sei mesi aveva uno strano dolore al bacino. Pensava dipendesse da un accumulo di acido lattico, da qualche sforzo eccessivo fatto in palestra magari con i pesi. Poi, in accordo col suo medico di fiducia, ha deciso di sottoporsi ad una Tac dell’intero corpo e ad altri esami più specifici. Analisi che hanno permesso di accorgersi della presenza di un cancro sulle ossa, sulla spalla e sulla spina dorsale.

Alla rivista edita da Cairo Editore la californiana ha affermato:

“Mi hanno spiegato che il tumore alle ossa deriva da quello al seno che avevo già affrontato e superato due volte negli anni passati. Ormai da 15 anni andiamo avanti con questa storia. Eppure facevo i controlli di routine e andava tutto bene. Ero tranquilla. Io non mollo, non ho intenzione di mollare perché voglio arrivare a vedere i miei nipotini: Soleil ha detto che me ne farà cinque”

Wendy Kay sogna dunque di diventare nonna e la Sorge non ha mai nascosto il sogno di mettere su famiglia. Magari con Carlo Domingo, il suo attuale fidanzato che tiene al riparo da malelingue e inutili pettegolezzi dopo l’intensa esperienza al Grande Fratello Vip.

La madre di Soleil Sorge commenta il fidanzato Carlo

Wendy Kay ha elogiato pubblicamente, sulle pagine di Di Più, Carlo Domingo, il fidanzato di Soleil Sorge. Il giovane è un imprenditore di origini siciliane che però vive a Milano. I due fanno ormai coppia fissa da un anno ma la loro relazione è vissuta nel massimo riserbo, lontana da gossip e indiscrezioni. La californiana ha rivelato:

“Carlo è un ragazzo troppo carino. Uno cui non interessa il mondo dello spettacolo e nemmeno uscire sui giornali, anzi. Carlo sa “gestire” Soleil: vivono in equilibrio. È siciliano ed è anche molto bello. Mi piacciono i siciliani. Insomma, mi aspetto i cinque nipoti che mi hanno promesso”

Il futuro di Soleil nel mondo dello spettacolo

Di recente Soleil Sorge ha pubblicato un libro che racconta alcune sue avventure mentre da mesi porta avanti la conduzione di GF Vip Party, su Mediasetplay, insieme a Pierpaolo Pretelli. Il futuro dell’italo-americana, dopo le esperienze ai vari reality show, è sempre più sul piccolo schermo.