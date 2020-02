Soleil Sorge e Vera Gemma, botta e risposta sui social: “Riprenditi!”

Dopo la lite dell’ultima puntata di Pechino Express, Soleil Sorge replica ad una frecciatina di Vera Gemma sui social

Durante la terza puntata del programma di Raidue condotto da Costantino Della Gherardesca è avvenuta una feroce lite tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge e l’attrice Vera Gemma. Tra le due donne sono volate scintille sin dalla prima puntata ma il colpo di scena solo qualche giorno fa quando, negli ultimi momenti per arrivare alla tappa finale del percorso, l’influncer si è posizionata davanti alla vettura della coppia dei Sopravvissuti per impedire ai rivali di partire. Mossa strategica che ha letteralmente mandato su tutte le furie Gennaro Lillio e Vera Gemma. Tra le due è scoppiata una vera e propria diatriba durante la quale l’attrice avrebbe puntualizzato “Prossima volta te meno”. Visibilmente sconcertata da tali affermazioni, nelle ultime ore l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha pubblicato su Instagram una storia della Sopravvissuta in cui viene messo in chiaro un commento di un hater della Sorge. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Tra Vera e Soleil è guerra: “Pessima figura, riprenditi!”

“Fallo davvero. L’Italia intera te lo chiede”, questo il messaggio di un utente che ha postato Vera nelle sue storie. Immediata la reazione della modella che ha punzecchiato la rivale. “Poi c’è Vera Gemma che, dopo aver fatto una pessima figura minacciando di violenza fisica per un gioco, in un programma che DENUNCIA la violenza come Pechino Express, ora addirittura condivide haters incitando nuovamente alla violenza. Come se fosse un messaggio positivo. Ma riprenditi”.

Antipatia che non sembra placarsi, viste le ultime mosse social. Nonostante i toni accesi utilizzati in puntata, il conduttore ha dichiarato che la Sorge non avrebbe infranto nessuna regola. Tra le due è guerra aperta e nel corso delle prossime puntate siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

La lite con la madre: “Fa la mamma per una volta!”

I riflettori del reality si sono concentrati sull’influencer anche in merito ad un’altro scontro, avvenuto tra Soleil e la madre, con la quale partecipa in coppia a Pechino Express. Il diverbio è nato quando è stata consegnata la busta all’inizio della puntata con l’indirizzo da raggiungere. Dopo essersi rese conto di aver smarrito la busta, la Sorge ha inveito contro la madre lamentando una scarsa concentrazione ed impegno nell’affrontare l’avventura.