Soleil, lite con la madre a Pechino Express: “Chi c…o è la mamma tra noi?”

Soleil, lite con la madre a Pechino Express: “Fai la mamma per una volta”

Si alzano i toni a Pechino Express. Protagoniste dell’alterco Soleil Sorgè e la madre Wendy Kay. Tutto è cominciato quando la coppia ha smarrito la busta, consegnata a inizio puntata (il tragitto previsto va da Hua Hin fino a Bangkok), con l’indirizzo da raggiungere. Così, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non appena si è accorta dell’inghippo, si è infuriata con il genitore, riprendendola con veemenza e accusandola di lamentarsi troppo nonché di non stare attenta. Dal canto suo, Wendy non ha replicato con altrettanta energia alle critiche, preferendo non dare troppo peso alle parole della figlia.

“Fa la mamma per una volta e risolvi tu la situazione”

“Fai la mamma per una volta e risolvi tu la situazione”, ha ringhiato Soleil nei confronti di Wendy, dopo essersi resa conto che la busta con l’indirizzo da raggiungere era andata persa. “Vorrei che mi aiutasse al posto che essere un handicap”, ha aggiunto la giovane influencer. Finita qui? Assolutamente no, perché in un secondo momento l’ex di Jeremias Rodriguez è tornata alla carica: “Vattene a casa se vuoi abbandonare il gioco. Chi ca…o è la mdre tra le due?”. La Sorgè ha affondato poi un ultimo colpo, sostenendo che la madre si lamenti troppo: “Non ci pensi a guardare indietro a cercare la roba… Stai sempre a dire mi fa male di qua, mi fa male la schiena…”

Pechino Express accende gli animi: nella prima puntata la pesante lite tra Marco Berry e la figlia Ludovica

Wendy, nonostante i toni accesi di Soleil, ha preferito mantenere la calma, senza replicare. Alla fine della giornata è scoppiata la pace. A proposito di discussioni in famiglia, ricordiamo che un paio di settimane fa c’è stata una forte lite anche tra Marco Berry e la figlia Ludovica che ha minacciato più volte il ritiro. La coppia è poi stata eliminata, classificandosi per ultima nella prima puntata e terminando il percorso.