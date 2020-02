Marco Berry e figlia, lite furiosa a Pechino Express: volano insulti

Marco Berry e la figlia Ludovica, litigio furioso a Pechino Express: volano insulti, lei minaccia di andarsene e finisce in lacrime; lui: “Spegnete le telecamere”

Marco Berry e Ludovica Marchisio, nella prima puntata di Pechino Express, sono stati protagonisti di una furiosa lite. La giovane, classe 1999, è scoppiata in lacrime, minacciando il padre di andarsene. Il tutto è avvenuto in Thailandia, mentre erano ospiti con gli altri concorrenti del reality in una casa delle persone del luogo. A far saltare i nervi una non precisata questione di banane da cercare in zona. Evidentemente, però, non è stata una ‘questione di banane’ a far alzare la tensione ma il carattere fumantino di entrambi. Ludovica, dopo il patatrac, ha chiesto scusa ai presenti per quanto accaduto.

Ludovica Marchisio: “Chiudiamola qui, padre e figlia non funzionano”.

“Banane? Papà non cerco un ca…o”, ha detto spazientita la 20 enne. “Allora sediamoci, cerca tu se vuoi”, la replica di Berry. “Io così non gioco più”, ha incalzato Ludovica. Controreplica altrettanto spazientita di Marco: “Nemmeno io”. “Calmati”, ha chiosato la figlia. “Sono calmissimo”, ha risposto il conduttore. A questo punto la ragazza ha perso le staffe alzando i toni. “Ti conosco, sei mio padre, non sei calmissimo. Non farmi inc…re”. Berry è sbottato: “Basta sono calmo!”. La tensione è salita ulteriormente: “Ca…0. dici! Chiudiamola qui, padre e figlia non funzionano”. Berry: “Tu non mi punti il dito contro”. “Sì, invece, po…ca pu….na”, la replica della giovane. “Non dire parolacce”, il rimprovero di Berry. “Sto male, sto tremando”, ha detto la Marchisio in evidente difficolta. Infine il conduttore è sbottato nuovamente, stavolta con il cameraman del reality: “E stacca la telecamera per favore!”.

Padre e figlia, altre scintille: clima teso nella prima puntata del reality di Rai Due

La discussione è proseguita in un secondo momento, quando padre e figlia si sono ritrovati a fare l’autostop. Anche qui si sono rimproverati a vicenda e sono fioccate nuovamente parolacce. Ludovica ha minacciato ancora di andarsene.