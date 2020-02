Marco Mazzocchi a Pechino Express scorda lo zaino, Twitter mormora

Marco Mazzocchi: a Pechino Express scorda lo Zaino sul Pick Up, pubblico mormora incredulo su Twitter

Pronti, via: è ufficialmente decollata l’ottava edizione di Pechino Express, il fortunato reality di Rai 2 che mette a dura prova i concorrenti nell’estremo oriente. Durante la prima puntata, Marco Mazzocchi, che con Max Giusti forma la coppia de I Gladiatori, ha avuto una svista che poteva costargli cara per il proseguo della sua avventura. Si è scordato il preziosissimo zaino su un pick up di un uomo locale dell’isola di Ko Phra Thong (Thailandia). E dopo essersi reso conto della dimenticanza si è disperato, con tanto di insulti al destino e alla sua sbadataggine. “Por…a p…na”, ha ripetuto più volte. Fortunatamente…

I Gladiatori perdono lo zaino, Mazzocchi ‘tra le nuvole’

Marco, ma dove hai la testa? Dopo aver ricevuto con Max un passaggio da una persona del luogo, si è scordato lo zaino sul veicolo. Così, non ha potuto che attendere e sperare che l’uomo glielo riportasse. Incredibilmente, dopo un po’, il giornalista è riuscito a riavere il suo oggetto ed ha potuto proseguire il viaggio. Con Giusti e il resto della combriccola di Pechino Express si è diretto in un suggestivo parco naturale Thailandese. Qui sorge la rara rafflesia, il fiore più grande del mondo. Tutto bello e carino. Peccato che tale rarità, come sottolineato da Costantino della Gherardesca, “puzza di cadavere”. Ma torniamo alla ‘testa tra le nuvole di Marco’. Twitter non lo ha perdonato…

Commenti a caldo su Pechino Express

Commenti a caldo su Twitter: “Ma come fate a dimenticarvi gli zaini in giro che sono l’unica cosa che avete… dai!”; “Come fai a dimenticarti uno zaino rosso di due metri e mezzo?”; “Marco, una cosa devi tenere. Una. E la perdi?”; “Questi se perdono tutto, annamo bene…”; “No vabbè, raga, io non ho mai visto scordare uno zaino”; “Una cosa ti devi ricordare di prendere LO ZAINO e la scordi!”…