Soleil Sorge torna a Roma da sola, Jeremias ermetico: la situazione

Soleil Sorge torna a Roma da sola, Jeremias Rodriguez ‘ermetico’. La reazione dell’argentino e dell’italo-americana dopo le voci di rottura: la situazione

Due giorni fa, come un fulmine a ciel sereno si è diffusa la notizia che tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si fosse rotto qualcosa. L’indiscrezione è stata inaspettata visto che fino a poche ore prima la coppia si ritraeva felice e spensierata sui social, segno di una relazione per nulla in crisi. Poi il blackout, rotto da uno sfogo dell’italo-americana che, pur non nominando l’argentino in prima persona, ha parlato di tradimenti e rispetto dei principi umani, senza smentire gli spifferi che la vedevano lontano dal fratello di Belen. Questo accadeva circa 24 ore dopo il rimbalzo sul web del possibile naufragio della relazione. Oggi, 48 ore dopo, emergono nuovi indizi su un probabile addio tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi.

Jeremias Rodriguez, silenzio allarmante. Soleil sola nella Capitale

Nelle scorse ore Soleil è tornata a Roma. Nella Capitale è sbarcata sola, senza Jeremias che da quando è trapelata la voce di una presunta rottura ha fatto perdere le sue tracce social, preferendo non pronunciarsi sulla vicenda. Un silenzio allarmante. Altro campanello che non si può ignorare è che sia la Sorge sia Rodriguez non hanno smentito i sussurri sulla fine della loro love story. Il che fa pensare che l’addio si sia effettivamente consumato. Nel qual caso, resterebbero da capire i motivi di una rottura tanto repentina e fulminea.

Soleil: “Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano”

“Sono stanca di leggere frecciatine di odio. […] Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano […] Cose che non mi appartengono, perché scelgo di portare rispetto a me stessa e i principi umani che mi hanno insegnato”. Questo uno stralcio emblematico dello sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che in passato ha avuto delle relazioni con gli ex tronisti Luca Onestini e Marco Cartasegna.