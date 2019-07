Jeremias e Soleil si sono lasciati? Arriva il duro sfogo della Sorge

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: l’ex naufraga si lascia andare a un duro sfogo

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati? Sembra proprio che tra loro ci sia stata una rottura, davvero improvvisa. Infatti, fino a qualche settimana fa si parlava di convivenza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva rivelato di essere pronta ad andare a vivere insieme al fratello di Belen. Ma forse qualcosa ha complicato la situazione, portandoli alla rottura. Non ci sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati, ma ora Soleil si lascia andare a un duro sfogo. La Sorge, sotto il suo ultimo post condiviso su Instagram, viene accusata duramente da alcuni haters. In particolare, a portare l’ex naufraga a dare una risposta è un commento ben preciso. Un haters l’accusa di essersi lasciata scappare anche Jeremias. Ricordiamo che Soleil ha avuto una relazione, dopo Uomini e Donne, con Luca Onestini, terminata durante l’esperienza di quest’ultimo al Grande Fratello Vip. Alcuni telespettatori pare non abbiano mai perdonato la Sorge, che aveva subito iniziato una storia con Marco Cartasegna. Ora Soleil parla di ignoranza e di messaggi di odio, che continua a ricevere. Un triste sfogo, che potrebbe confermare la rottura con Jeremias.

Jeremias e Soleil si sono lasciati? Lei intanto si scontra con i suoi haters, ma non smentisce

“Sei riuscita a far scappare anche Jere”, si legge sotto l’ultima foto condivisa da Soleil. Quest’ultima non può non rispondere a questo punto: “Sono stanca di leggere frecciatine di odio. […] Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano. Sono stata definita cose che non mi appartengono perché scelgo di portare rispetto a me stessa e i principi umani che mi hanno insegnato”. Dure parole quelle di Soleil, stanca di essere accusata probabilmente da chi non conosce esattamente cos’è accaduto. In effetti, non si sa cosa possa essere successo tra la Sorge e Jeremias. Nella sua risposta, però, l’ex corteggiatrice non smentisce la rottura. Intanto, invita tutti coloro che non conoscono la verità a pensare prima di parlare.

Jeremias e Soleil: nessuna conferma o smentita da parte della coppia

“Forse tramite queste poche disinformazioni che leggete vi create delle idee sbagliate, persino opposte dalla realtà”, continua Soleil. Quest’ultima conclude affermando che lei, nonostante tutto, continuerà a vivere “felice e spensierata”. Non si sa esattamente se la sua storia d’amore con Jeremias sia già giunta al capolinea. Nel frattempo, i due hanno già smesso di seguirsi su Instagram. Questo, per molti, rappresenta un chiaro indizio. Non ci resta che attendere, per scoprire se tra Jeremias e Soleil è finita.