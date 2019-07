Jeremias e Soleil, colpo di scena: crisi? Il gesto social inaspettato

Jeremias e Soleil, colpo di scena: aria di crisi? Il gesto social dei due getta ombre sul rapporto. Cosa è successo nelle ultime ore

L’indiscrezione giunge come un fulmine a ciel sereno: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge stanno attraversando un momento di crisi? A sussurrarlo è il magazine Chi attraverso i suoi profili social. La rivista ha notato che il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si seguono più su Instagram. Il fatto è alquanto strano visto che fino a un paio di giorni fa i due si scambiavano tenere dediche e il loro amore non sembrava minimamente in crisi. Che sia accaduto qualcosa nelle ultime ore appena dopo il compleanno di Soleil?

“Non si seguono più sui social: burrasca passeggera, blackout digitale o vera crisi?”

“C’è aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi? Non si seguono più sui social: burrasca passeggera, blackout digitale o vera crisi? Voi cosa ne pensate? Vi piacciono insieme?”. Questo lo spiffero lanciato da Chi magazine. Resta da capire che cosa stia succedendo nella coppia che negli ultimi giorni è apparsa più innamorata che mai e sempre unita. Nelle scorse settimane è praticamente stata inseparabile girando l’Italia insieme, da Capri, fino a Ponza e poi Palermo (dove la Sorge ha festeggiato il suo 25esimo compleanno), passando anche per l’immancabile tappa spagnola di Ibiza.

Soleil e Jeremias: l’annuncio della convivenza prima dell’indiscrezione sul “blackout”

La voce che vede Rodriguez e la Sorge in crisi è ancor più inaspettata alla luce di quanto dichiarato dalla stessa Soleil pochi giorni fa. “Andiamo a vivere insieme! Abbiamo appena preso casa, ci hanno accettato la proposta…e quindi è ufficiale”, ha annunciato a 361magazine l’ex naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ed è stato proprio in Honduras che è scoccata la scintilla tra l’argentino e l’influencer. Una volta tornati in Italia i due non si sono più lasciati. Anzi, hanno imbastito una relazione importante, con tanto di presentazioni in famiglia. Ora giunge un’indiscrezione che getta un’ombra sul rapporto. Si attendono smentite o chiarimenti dai diretti interessati.