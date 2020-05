Soleil Sorge torna in Italia: l’influencer era bloccata ai Caraibi da due mesi

Soleil Sorge fa ritorno in Italia: l’influencer era bloccata in Repubblica Dominicana da circa due mesi

Poco meno di due mesi fa, era stata proprio Soleil Sorge a far sapere attraverso i social network di essere bloccata a Santo Domingo e di aver contattato l’ambasciata italiana locale per le operazioni di rientro in Italia. Operazione che non è andata a buon fine fino a poco fa. Come molti italiani che si sono ritrovati bloccati all’estero durante lo scoppio della pandemia di Coronavirus e quindi aver visto tutti i voli cancellati, anche l’ex corteggiatrice si è ritrovata a vivere, quel che doveva essere solo una vacanza, un vero e proprio incubo burocratico. “Anche noi qui siamo in quarantena. Stiamo nel nostro appartamento e ogni tanto quando non c’è nessuno cerchiamo di scendere in piscina a prendere un po’ di sole. Ma anche qui la situazione non è molto diversa dall’Italia. Ci sono meno casi, fortunatamente, ma tutto il mondo è uguale in questo momento. Purtroppo ieri sera dovevamo ripartire ma ci hanno cancellato il volo”, diceva mesi fa. Ad oggi la bella notizia: poche ore fa, Soleil ha condiviso alcune storie su Instagram per informare i suoi seguaci di esser riuscita finalmente a salire a bordo di un’aereo per far ritorno in Italia.

Soleil Sorge torna in Italia, la commozione sui social

“L’odissea è finita, si torna in Italia!”, ha scritto poco fa Soleil nelle sue storie, mentre si appresta a salire sull’aereo che la riporterà sul suolo italiano. “Non mi sembra vero, non ci credo. Scusate l’assenza di questi giorni, non vi ho detto nulla perché come le altre volte non si sapeva se effettivamente saremmo partiti e se avessero cancellato anche questo volo. Comunque ho preso questi giorni per stare con mio padre andare all’avventura come piace a noi. Questi sono i momenti per qui vale la pena vivere”.

La storia con Jeremias: “Resta l’amore”

In una recente intervista per Il Giornale, l’influencer ha voluto svelare i motivi per cui è naufragata la storia d’amore con Jeremias Rodriguez: “Abbiamo sempre avuto un bellissimo feeling. Inizialmente tutto andava per il meglio e abbiamo deciso di convivere, poi ovviamente nel tempo si conosce meglio una persona e noi ci siamo conosciuti fino in fondo, è rimasto l’amore che ci lega perché umanamente siamo molto affini. Ma avevamo approcci diversi in molte cose, che ci hanno fatto capire che non eravamo destinati a stare insieme”.