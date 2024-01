Soleil Sorge, nuova frecciatina a Sophie Codegoni: siamo all’asilo?

La tensione tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni non sembra essersi attenuata, nonostante il passare del tempo. Com’è noto, più di due anni fa, queste due note influencer hanno condiviso l’esperienza nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, un periodo caratterizzato da un inizio turbolento, pieno di litigi e scontri. Sorprendentemente, però, la loro relazione si trasformò radicalmente durante il corso del reality show, al punto che i fan affibbiarono loro il soprannome di “Solphie“. Dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia, sembrava che si fosse sviluppata un’amicizia tra di loro, come testimoniato dalle frequenti apparizioni insieme sui rispettivi social.

Peccato che, dopo pochi mesi, ecco che l’amicizia tra le due ex vippone è improvvisamente finita. La Sorge aveva infatti accusato Sophie di averle copiato la sua linea di costumi, dando vita ad un nuovo botta e risposta di fuoco. Come se non bastasse, l’ex corteggiatrice aveva mosso anche un’altra accusa alla Codegoni: dopo aver visto l’ex amica raggiungere un milione di followers su Instagram, Soleil insinuò che i suoi seguaci non fossero veri, ma bensì che li avesse comprati. Ebbene, a distanza di mesi, l’ex fidanzata di Luca Onestini è tornata all’attacco, con una frecciatina non proprio originale, visti i precedenti.

Tutto è iniziato quando Sophie ha pubblicato diverse storie sul suo profilo Instagram, in cui fingeva di provare nuovi look, come i capelli rosa o la frangia. Dopo pochi minuti, però, l’influencer ha annunciato che si trattava di uno scherzo e che, sebbene pensi spesso di farsi la frangetta, non è riuscita ancora a trovare il coraggio. Le storie della Codegoni non sembrerebbero essere sfuggite a Soleil, che, poco dopo, ha pubblicato un video del suo nuovo look, ovvero proprio una frangia.

“Perché le persone si dividono in due: quelle che mettono la frangia finta e quelle che hanno il coraggio di tagliarla”, ha scritto l’ex naufraga. Dato il tempismo, in tanti hanno interpretato questa frase proprio come una frecciatina verso Sophie. Per questo, sui social si sono scatenati con le critiche contro Soleil, che è stata etichettata come infantile e in cerca di attenzioni. D’altro canto, invece, la Codegoni non ha risposto alla provocazione dell’ex amica. In tutto ciò, è necessario sottolineare che non è del tutto chiaro se allusioni di Soleil fossero effettivamente dirette a Sophie o se si trattasse solo di una coincidenza.