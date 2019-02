Soleil Sorge all’Isola: il messaggio della naufraga prima di partire

Isola dei Famosi, Soleil Sorge nuova naufraga: il messaggio prima di sbarcare in Honduras

Soleil Sorge è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni si era iniziato a parlare della sua possibile partecipazione al reality-show. Oggi, è la diretta interessata a confermare la notizia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato ai suoi followers di Instagram il motivo per cui ultimamente si è fatta vedere poco. La giovanissima ragazza pare essere molto entusiasta dell’esperienza che si accinge ad affrontare in Honduras. Senza dubbio, la partecipazione della dolce bionda è una grande e inaspettata sorpresa per il pubblico della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Poco prima di partire per raggiungere i suoi compagni di avventura, l’ex fidanzata di Marco Cartasegna ha voluto scrivere due righe a tutti coloro che la sostengono da ormai diverso tempo.

Soleil Sorge prima dell’Isola dei Famosi: il messaggio social della nuova naufraga

Soleil ha lasciato tutti senza parole. La Sorge ha pubblicato la foto che rende ufficiale la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. L’ex del Trono Classico ha condiviso con i suoi followers la notizia, raccontando anche quali sono le sue emozioni in questo preciso momento. Su Instagram, la ragazza fa sapere: “Molti miei amici, followers, colleghi si stanno chiedendo dove sia finita in questi giorni… Volevo dirci innanzitutto che sto bene e anzi come avrete visto sto per sbarcare sull’Isola dei Famosi in Honduras. Vi parlo per mezzo del mio staff al quale ho lasciato tutte le mie cose in Italia, compresi i miei profili social, pregandoli di rendervi partecipi tutti con questo messaggio delle mie grandi emozioni.”

Isola, dopo Jeremias arriva anche Soleil Sorge: le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

New entry per l’Isola. Dopo la conferma dell’arrivo di Jeremias Rodriguez, arriva anche quella su Soleil Sorge. La diretta interessata scrive: “Mi leggete che forse sarò già coi pensieri tra le nuvole e l’Atlantico sotto i piedi. È stato difficilissimo non dirvi nulla ma ci sono più carica che mai per questa nuova avventura. Vi porto tutti con me, mi mancherete da morire. A presto family!”