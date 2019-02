Jeremias Rodriguez all’Isola, parla Cecilia: “Non scordar le mie parole”

Jeremias Rodriguez all’Isola, parla la sorella Cecilia: “Non scordar le mie parole”

Nella serata di ieri è giunta l’ufficialità: Jeremias Rodriguez è a tutti gli effetti un concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. Oggi, circa la nuova avventura televisiva che l’argentino si appresta a vivere, si è espressa la sorella Cecilia, dedicandogli un messaggio denso di affetto e amore, dove non sono nemmeno mancati utili consigli. Sempre nella giornata di ieri, è stato annunciato anche lo sbarco in Honduras di Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, salita alla ribalta delle cronache rosa lo scorso anno, quando chiuse la relazione, praticamente in diretta televisiva, con l’allora fidanzato Luca Onestini (oggi felice al fianco di Ivana Mrazova).

Cecilia Rodriguez, le parole sul fratello: “Io sono sempre con te, non dimenticarlo mai”

Nemmeno l’infortunio al braccio ha fermato la voglia di Isola dei Famosi da parte di Jeremias (inizialmente il ragazzo era stato inserito nel cast, ma l’infortunio non gli ha permesso di imbarcarsi con gli altri naufraghi. Poi la decisione della produzione di farlo entrare a gioco già cominciato). Ora l’avventura è alle porte. Cecilia, unita da un legame molto stretto al fratello, gli ha scritto un messaggio molto denso. “Dove tu vorrai trovarmi, mi troverai. Chiudi soltanto gli occhi e pensa a tutto quello che ti ho detto…”, scrive l’argentina su Instagram, ricordando a Jeremias di non scordarsi delle sue ‘segrete’ parole. “Io sono sempre con te, e non ci sarà un momento nel quale io non sarò davanti alla tv a guardarti e a tifare per te. Sei il padrone, non dimenticarlo mai. Ti amo con tutto il cuore”.

Isola dei Famosi: oltre a Soleil e Jeremias, arriva anche Ariadna Romero

L’Isola è pronta ad accogliere Jeremias e Soleil Sorge. Pare però che le sorprese riguardanti il cast non siano finite qui. Sempre nella giornata di ieri, dopo l’annuncio ufficiale dei due nuovi concorrenti, il sempre informato sito TvBlog ha scritto che in Honduras sbarcherà un terzo naufrago. Trattasi della modella cubana Ariadna Romero. Secondo la testata, questo ‘terzo innesto’ non giungerà domenica, bensì nella puntata di mercoledì prossimo.