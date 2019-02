Isola dei Famosi, sbarcano Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: lo scoop

Isola dei Famosi, sbarcano Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: l’annuncio del giornalista Alberto Dandolo e della produzione del reality

L’Isola dei Famosi è pronta ad accogliere due nuovi naufraghi. A lanciare la news la stessa produzione e del reality che dà conferma a quanto annunciato anticipatamente dal giornalista Alberto Dandolo: nella prossima puntata serale sbarcheranno Jeremias Rodriguez e, a gran sorpresa, Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nel programma condotto da Maria De Filippi fu la scelta dell’allora tronista Luca Onestini, con cui chiuse la storia durante il Grande Fratello Vip 2, in un mare di polemiche e accuse reciproche.

“A rianimare l’Isola ci penseranno Jeremias Rodriguez e bombastica Soleil Sorge”: lo scoop di Alberto Dandolo

“A rianimare l’Isola ci penseranno il testosteronico Jeremias Rodriguez e la bombastica Soleil Sorge, ex fiamma di Luca Onestini in Tonon”, scrive Alberto Dandolo sulla testata online Dagospia. “Domenica lo sbarco. Avvertite che Bettarini che non sarà l’unico maschio alfa tra i paguri e dite alle spiaggiate imbalsamate che arriva lo tsunami di Uomini e Donne”. Dunque il fratello di Belen, alla fine, ce l’ha fatta a raggiungere l’Honduras. Ricordiamo che l’argentino era stata annunciato nel cast iniziale. Poi un infortunio al braccio ha frenato la sua partenza. Nonostante si sia fatto di tutto per cercare di farlo partire per il reality, lo sbarco non si è potuto effettuare. Addirittura, negli scorsi giorni, il magazine Spy ha rivelato che Andrea Iannone ha aiutato l’amico, mettendo a disposizione il suo staff medico.

Soleil Sorgé: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e le storie d’amore con Luca Onestini e Marco Cartasegna

Soleil Sorge è invece sparita dai radar televisivi da un po’ di mesi. L’italo-americana ha vissuto una storia d’amore con Luca Onestini (oggi felicemente fidanzato con Ivana Mrazova). Poi le loro strade si sono divise durante il Grande Fratello Vip 2, tra un’ondata di polemiche e botta e risposta al vetriolo. Soleil ha poi avuto una love story con un altro tronista: Marco Cartasegna. Tuttavia anche la relazione con il milanese è naufragata dopo qualche mese. Dunque partirà per l’Isola da single, senza pensieri sentimentali.