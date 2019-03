Soleil Sorge in lacrime all’Isola: lo sfogo dopo l’uscita di Jeremias

Soleil Sorge in lacrime all’Isola dei Famosi dopo l’uscita di Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è stato eliminato dall’Isola dei Famosi attraverso il televoto, lasciando Soleil Sorge proseguire questa esperienza. L’argentino inizialmente ha perso al televoto contro Marina La Rosa e Luca Vismara. Dopo di che, è approdato sull’Isola che non c’è, dove ha trovato Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni ad attenderlo. È stato aperto un televoto tra l’attore e Jeremias, in quanto il fidanzato di Nicoletta Larini aveva vinto l’immunità la scorsa settimana. I tre hanno raggiunto inaspettatamente gli altri naufraghi, con cui non sono di certo mancate le discussioni. Il televoto, però, ha scelto di far continuare questa esperienza a Kaspar, mandando così a casa Jeremias. Quest’ulimo ha nuovamente salutato i suoi compagni e, in particolare, si è scambiato un lungo bacio con la sua Soleil. Tra tre settimane i due potranno riabbracciarsi, ma intanto la Sorge inizia a provare una certa tristezza. L’assenza dell’argentino inizia a farsi sentire e, durante il daytime del 5 marzo, i telespettatori hanno potuto vedere Soleil in lacrime.

Jeremias Rodriguez eliminato all’Isola dei Famosi, Solei: “Ogni cosa mi ricorda lui”

Nel corso della puntata in prima serata, Soleil conquista nuovamente il ruolo di leader. Per la terza volta la naufraga può trascorrere una notte su Isla Bonita. Decide di portare con sé Riccardo Fogli, proprio per dimostrargli la sua gratitudine per quanto ha fatto fino ad ora sull’isola. Il cantante è molto felice di vivere qualche ora di relax insieme alla Sorge, che però non riesce a trattenere le lacrime. Proprio sull’Isla Bonita, Soleil ha trascorso molti momenti importanti con Jeremias. Per tale motivo, non può non avvertire la sua mancanza. Tutto ciò che la circonda le ricorda il Rodriguez. “Inizio a sentirmi a casa, non è la stessa sensazione delle altre due volte. […] Mi sta prendendo a milissimo, ogni cosa mi ricorda lui”, confessa Soleil.

Soleil Sorge non trattiene le lacrime su Isla Bonita: “Era un po’ la nostra luna di miele”

In lacrime la Sorge ammette di sentire la mancanza di Jeremias, eliminato attraverso il televoto. “Era un po’ la nostra luna di miele, la nostra isola, rispetto all’altra spiaggia. Non voglio piangere”, rivela Soleil, che non riesce comunque a trattenere le lacrime. La naufraga è sicura che da ora in poi questa esperienza sarà sempre più dura, proprio a causa dell’assenza del Rodriguez.