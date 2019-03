Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez eliminato al televoto: il commento di Ignazio Moser

Breve ma intensa, così potrebbe essere definita l’esperienza di Jeremias Rodriguez a l’Isola dei famosi. Il fratello di Belen, che ieri sera è stato eliminato al televoto dopo essere finito in nomination, tornerà presto in Italia. Il pubblico da casa ha preferito salvare gli altri naufraghi, facendo uscire lui dal gioco e separandolo da Soleil Sorge (naufraga con la quale ha avuto un tenero flirt). Sintonizzato su Canale 5, ieri sera, c’era anche Ignazio Moser che, per ovvi motivi, non ha preso bene l’eliminazione di Jeremias da l’Isola dei famosi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez (sorella di Belen e Jeremias) ha chiaramente esposto la sua contrarietà, ribadendo il suo pensiero con un messaggio sui social.

Isola dei famosi, Ignazio Moser difende Jeremias Rodriguez: “Poverini” e “Invidiosi”

L’intervento di Cecilia Rodriguez e la storia con Soleil Sorge non ha appassionato il pubblico de l’Isola dei famosi che, ieri sera, ha preferito mandare Jeremias Rodriguez a casa. Ignazio Moser, subito dopo l’uscita del naufrago, tramite una stories pubblicata su Instagram ha comunque voluto esprimere il suo affetto al fratello della fidanzata (lanciando una pesante frecciatina ai naufraghi rimasi all’interno del reality). “Che poi, alla fine, tu sarai sempre il padron… loro chi saranno?” ha scritto Moser dopo aver pubblicato sul suo profilo una foto di lui e Jeremias. “Poverini invidiosi” ha poi aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

L’Isola dei famosi non decolla: contro Il Nome della Rosa gli ascolti calano a picco

Flop di ascolti ieri sera per l‘Isola dei famosi che, contro la fiction Rai Il Nome della Rosa, ha decisamente perso in prima serata. Il reality di Alessia Marcuzzi fatica a decollare quest’anno. Nemmeno l’intervento di Fabrizio Corona è servito a rilanciare le sorti del programma.