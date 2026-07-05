Soleil Sorge: “Ho un fidanzato segreto, con quale ex famoso mi sento e perché sono sparita dalla tv”

Soleil Sorge, influencer e personaggio televisivo, domenica 5 luglio ha compiuto 32 anni e ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. Durante la chiacchierata ha affrontato svariati temi personali e professionali, confidando di essere fidanzata e svelando in che rapporti è rimasta con i suoi ex. Ha anche parlato della grave perdita dell’amata madre Wendy Kay, scomparsa nel giugno 2025 a causa di un tumore. E ancora, è tornata sulla ‘chimica artistica’ avuta con Alex Belli al Grande Fratello Vip, oltre a sbilanciarsi sulle sue preferenze politiche, dichiarando di essere di destra.

Soleil Sorge e il fidanzato segreto: “Sono innamorata”

“Sono felicemente innamorata. È una storia che dura da tempo e che ho voluto tenere privata”, ha confessato la 32enne italo-americana, confermando che nella sua vita da tempo c’è un uomo. Mistero sull’identità. Noti invece i nomi con i quali ha avuto relazioni in passato: Luca Onestini, Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez. “Nessuno di quelli che conoscete – ha spiegato in riferimento agli ex – ha mai fatto qualcosa per spezzarmi il cuore. Le delusioni ci sono sempre quando una storia finisce. Poi c’è chi, magari, ha più rancore e chi meno. Ma sono in ottimi rapporti con quasi tutti. Marco (Cartasegna, ndr), per esempio, è un ragazzo molto intelligente e mi è stato sempre vicino”.

Quel “quasi tutti” è probabilmente riferito a Luca Onestini. Lui, quando era tronista a Uomini e Donne, la scelse. Pochi mesi dopo l’inizio della relazione, il modello entrò nella Casa del Grande Fratello Vip e successe un patatrac. Lei si legò a Marco Cartasegna per un breve periodo. Onestini venne informato mentre era nel reality e la rottura si verificò in mondovisione. Il bolognese si legò poi a Ivana Mrazova per quattro anni. Con Soleil si lasciò male e tra mille veleni.

Alex Belli non può essere considerato un ex. Però al GF Vip si creò quella che lo stesso fotografo ribattezzò “chimica artistica“. Ha vissuto altre situazioni simili? “No, sono intollerante al glutine e alla chimica artistica. E poi non si può ripetere perché si basava sull’artisticità del momento ed è giusto che resti unica”.

Il ricordo della madre Wendy Kay

Poco più di un anno fa ha perso la madre, con la quale aveva un legame profondo. “Mia madre – ha raccontato – mi ha cresciuta in modo che fossi forte e che ce la facessi da sola. Quando l’ho persa ho pensato che avrei dovuto fare così e mi sono isolata per più di un mese. Ma ho sempre avuto un “support system” intorno. Da quando sono piccola ho una famiglia molto vicina e ho degli amici stupendi. E poi mi ha sorpresa una cosa”.

A questo punto Soleil ha spiegato di essere abituata a leggere i commenti sui social, sia di odio sia di amore. Solitamente se li lascia scivolare addosso, senza lasciarsi coinvolgere troppo dal punto di vista emotivo. Con quelli rivolti alla mamma, però, è stato diverso: “In questo caso, invece, mi sono arrivate testimonianze d’affetto che ho sentito come lame nel cuore perché provenivano da persone che non conoscevo e che mi raccontavano pezzi della propria vita per farmi sentire la loro vicinanza. Mi hanno toccata nel profondo”.

La 32enne ha poi sottolineato che con la dipartita del genitore ha perso una parte di sé e, per certi versi, ha dovuto ripartire da zero: “Mia madre era la mia migliore amica, la mia più grande consigliera, e adesso non so come fare. La cerco ogni giorno. Vorrei avere un talismano, un amuleto, qualcosa che mi aiutasse a prendere delle decisioni come se mia mamma fosse ancora qui”.

La ‘latitanza’ dalla tv

Per alcuni anni Soleil in tv la si è vista un po’ dappertutto. Ha partecipato a Uomini e Donne, a L’Isola dei Famosi, a Pechino Express, al GF Vip e a La pupa e il secchione nel ruolo di giudice. Poi, per diverso tempo, è sparita. Motivo?

“Quando mia mamma è stata male ho pensato che la cosa migliore da fare fosse quella di fermarmi, nonostante mi sentissi all’apice di quello che era il mio cammino. Mia mamma era la persona più importante della mia vita e, quella fase di stacco da tutto, mi ha permesso anche di capire cosa volessi fare da lì in avanti. Avevo vissuto di reality e volevo impegnarmi in progetti che trattassero temi che mi stanno a cuore, come la spiritualità e la meditazione”.

Soleil e la politica: “Sono di destra”

L’influencer, sempre con Chi, ha anche parlato di politica, affermando di essere di destra, ma di essersi ricreduta su Donald Trump. “Quando è arrivato – ha riflettuto – era una barzelletta. Poi, all’inizio del secondo mandato, gli ho dato fiducia, ma mi sono ricreduta presto. Mi sono detta: “Oddio, qualcuno lo faccia scendere”. Lo apprezzo solo a livello di comicità. Potrebbe sicuramente essere un mio zio acquisito. Fortuna ho un’abbronzatura migliore e le mie extension sono meglio delle sue (ride, ndr)“.