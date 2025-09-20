Soleil Sorge crolla a Verissimo: “Come è morta mia madre”. Toffanin in lacrime

Lacrime e commozione a Verissimo durante l’ospitata di Soleil Sorge che ha ricordato la madre Wendy Kay deceduta lo scorso giugno dopo aver aver lottato a lungo contro un tumore. Molto provata anche la conduttrice Silvia Toffanin che ad un certo punto si è lasciata andare al pianto. “Per me è stato un colpo al cuore”, ha chiosato la padrona di casa del rotocalco di Canale 5, spiegando la reazione avuta quando ha appreso la tragica notizia della morte di Wendy, ricordando di averla conosciuta e intervistata proprio a Verissimo.

Soleil Sorge a Verissimo: “Mia madre non mi ha detto che stava per morire”

“Mia madre rappresentava la forza, la resilienza, l’andare avanti nonostante tutto. Era un esempio per tutti”, ha esordito l’influencer italo-americana. Spazio poi a una clip commemorativa. Soleil, nel vederla, ha versato un fiume di lacrime. “Ho avuto la fortuna di avere una grandissima mamma – ha poi proseguito -, un essere umano incredibile. Mi ha insegnato tutto. La prima volta che le hanno diagnosticato il cancro al seno avevo 13 anni. L’ho sempre vista combattere, non mi aspettavo una fine così perché l’ho sempre vista lottare. Credevo fosse invincibile”.

“Se sapeva che non ci fosse più nulla da fare? Sì, ma non me lo ha detto, penso per proteggermi. Io l’ho saputo dopo da mia nonna. Il cancro poi era arrivato al fegato e non c’era più nulla da fare”, ha raccontato Soleil. Wendy è deceduta a Los Angeles, mentre si trovava con sua madre. L’influencer non è riuscita a raggiungerla prima che si spegnesse.

Soleil: “Quando è morta Wendy non ero con lei”. E Silvia Toffanin crolla

“Non ero con lei quando è morta – ha spiegato Soleil -, era negli Usa per stare vicino a mia nonna. Fino all’ultimo momento ha pensato agli altri; è stata una cosa molto veloce. Era sì malata, ma non pensavamo che sarebbe deceduta così in fretta. Io quando ho ricevuto la chiamata tragica da Los Angeles non sono riuscita a raggiungerla prima che se ne andasse”.

A questo punto Silvia Toffanin è stata travolta dalla commozione ed è scoppiata a piangere. Per qualche secondo ha arrestato l’intervista. Dopo essersi ripresa è ricominciata la chiacchierata che è poi virata su un tema positivo. L’influencer ha riferito di essersi fidanzata. “Sì, sono felice dal punto di vista sentimentale. Ho un ragazzo. Personalmente sono in un momento sereno della mia vita”, ha concluso.