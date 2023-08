Soleil Sorge, crac d’amore: “Il mio fidanzato? Che delusione…”

Momento dolceamaro per Soleil Sorge. Grande soddisfazione a livello professionale: si appresta alla sua prima avventura da conduttrice televisiva (è stata arruolata da Rai Due nel programma Felicità 2023). Non vanno invece bene le faccende sul fronte sentimentale. L’influencer italo-americana è infatti reduce da un crac amoroso ed ha il cuore infranto. Lei stessa lo ha confidato in una intervista rilasciata a Novella 2000. La love story ‘tenebrosa’ vissuta con Carlo è giunta al capolinea e le ha lasciato ferite aperte.

Questa la confessione dell’ex volto di Uomini e Donne:

“L’amore? Eh, non è un buon momento… Come mai? L’ultima storia è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene, e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri. Sacrificare l’amore della mia vita per la carriera? Le risponderei che dovrei, ma probabilmente no. Il prossimo anno compio trent’anni, ho capito che purtroppo quando si tratta di cuore sono un po’ debole perché molto sentimentale. Ma poi, perché dovrei scegliere? Li desidero entrambi: l’amore e la carriera”.

La relazione con Carlo, uomo che si è sempre tenuto lontano dai riflettori, andava avanti almeno da un paio d’anni. Si è saputo della frequentazione quando Soleil ha partecipato al Grande Fratello Vip 6, nella stagione televisiva 2021/2022, l’edizione del dimenticabile triangolo che ha formato con Delia Duran e Alex Belli. Concluso il reality, Soleil è tornata tra le braccia di Carlo. Una love story vissuta nell’ombra e senza proclami social. Ora il legame si è spezzato e, almeno stando a quanto rivelato dalla stessa Sorge, difficilmente potrà essere riallacciato.

Sempre nel corso della chiacchierata con Novella 2000, l’influencer ha anche tracciato le coordinate del suo uomo ideale, spiegando che al suo fianco ha bisogno di una “persona solare che mi faccia divertire, un uomo che affronta la vita con sana leggerezza perché io, spesso, per quanto sembri una ragazza superficiale, sono invece troppo riflessiva. Ed ancora vorrei un uomo a cui piace viaggiare e soprattutto che abbia una grande spiritualità interiore”.

Soleil Sorge sbarca su Rai Due, i dettagli del programma Felicità 2023

La trasmissione che vedrà alla conduzione Soleil è intitolata Felicità 2023. Andrà in onda su Rai Due. L’italo-americana affiancherà Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini. Si tratta della prima grande esperienza da conduttrice per la Sorge. La trasmissione andrà in onda dal 5 agosto al 16 settembre 2023.

Soleil e l’allontanamento dal gossip

Dopo il teatrino poc’anzi citato al GF Vip 6 con Alex Belli e Delia Duran, Soleil si è via via allontanata dal gossip spiccio. Una scelta che, con il senno di poi, ha pagato. Infatti le si è presentata un’occasione ghiottissima, quella appunto di essere protagonista da conduttrice di uno show Rai. L’ex volto di UeD ha sempre affermato che uno dei suoi sogni era quello di cimentarsi nel ruolo di presentatrice. L’occasione è arrivata, non resta che sfruttarla.