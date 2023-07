Soleil Sorge sbarca in Rai: ecco quale programma condurrà

Soleil Sorge arriva in Rai, dove condurrà un programma estivo con Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini. L’influencer è pronta così a debuttare come conduttrice, dopo aver vissuto varie esperienze televisive. Lei stessa ne ha parlato attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip questa sarà sicuramente un’estate che difficilmente dimenticherà, visto che per la prima volta condurrà un programma.

La trasmissione che vedrà alla conduzione Soleil è Felicità 2023 su Rai 2, dove sarà affiancata da Carlo Venzina e Pascal Vicedomini. La prima grande esperienza da conduttrice, in un programma che andrà in onda dal 5 agosto al 16 settembre 2023. Come lei stessa ha anticipato ai suoi fan sui social network, avrà il compito di condurre due spazi della trasmissione. Uno è dedicato al mondo del cinema, mentre l’altro al benessere e alla salute.

Ovviamente, la Sorge sarà affiancata da esperti del settore. Ecco le parole usate dall’ex gieffina per fare questo lieto annuncio:

“Ci vedremo dal 5 agosto al 16 settembre su Rai 2 con Felicità 2023, dove tratterò due strisce, una riguardo al cinema con Enrico Vanzina e l’altra invece riguardo il benessere e la salute con il professor Lorenzetti. Sono davvero felicissima perché nel corso delle puntate si trattano temi della nostra società molto interessanti, con dei personaggi davvero interessanti”

Chiaramente, Soleil non può che ritenersi soddisfatta di questo passo in avanti nel mondo della televisione. Un sogno che si avvera. D’altronde la Sorge non ha mai nascosto il suo desiderio di costruirsi una carriera televisiva, tentando di farsi conoscere attraverso i reality show, dove spesso ha anche ricevuto non poche critiche.

Si tratta, infatti, di un volto assai discusso, ma che è riuscito nel tempo a guadagnarsi una bella fetta di pubblico pronto a sostenerla in qualsiasi momento. Infatti, oggi i fan della Sorge sono in estasi per questa grande novità.

Felicità 2023 con Soleil Sorge: di cosa parla il programma su Rai 2

Il programma Felicità, che vedrà per la prima volta Soleil Sorge in Rai come conduttrice, non rappresenta una novità. Si tratta della trasmissione estiva che da circa due anni conduce Pascal Vicedomini. Tale programma si occupa di raccontare cosa accade in estate, tramite volti dello spettacolo, nazionali e internazionali.

Ad esempio, lo scorso anno lo studio di questa trasmissione ha ospitato Riccardo Cocciante, Pierfrancesco Favino, Gigi D’Alessio, Raoul Bova, Jerry Calà, Andrea e Matteo Bocelli, Cristiano De Andrè e molti altri. Ora non resta che attendere per scoprire come se la caverà Soleil nel ruolo di conduttrice Rai! L’appuntamento è fissato per il 5 agosto 2023.