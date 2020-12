Soleil attacca Luca Onestini e ricorda il primo fidanzato (purtroppo morto)

Soleil Sorge a ruota libera. Partecipando al gioco in voga su Instagram in questo ultimo periodo, quello di pubblicare alcune foto salienti del proprio percorso di vita, è tornata ad attaccare l’ex fidanzato Luca Onestini. Non solo bagarre, però: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è anche abbandonata a un momento nostalgico ricordando Kevin, uno dei suoi primi amori adolescenziali purtroppo prematuramente scomparso.

Per quel che riguarda il capitolo Onestini, Soleil ha tuonato senza se e senza ma: “Non ho mai perso tempo, al massimo ho scelto persone sbagliate con cui condividerlo”. Una sferzata giunta a corredo di uno scatto risalente ai tempi della storia con l’ex tronista bolognese.

Non è un mistero che i due, dopo il naufragio della love story, consumatosi in diretta televisiva al Grande Fratello Vip 2, non abbiano rapporti di stima reciproca. Già in passato l‘influencer, oggi 26enne, aveva attaccato frontalmente Luca dipingendolo come una persona non genuina e arrivista (e lui più volte ha replicato con la medesima moneta, rigettando le accuse nei suoi confronti).

Si ricorda inoltre che proprio nel corso del GF Vip 2, a rottura avvenuta, prima Soleil si frequentò con un altro ex volto UeD, Marco Cartasegna (fu tronista proprio nel periodo in cui lo fu anche Onestini), poi Luca iniziò ad avvicinarsi a Ivana Mrazova all’interno della Casa più spiata d’Italia. Pian piano il feeling crebbe e fu amore. Un amore che dura ancora oggi (si rincorrono da mesi le voci che vorrebbero la coppia presto sposa e magari in procinto di diventare mamma e papà. Sia Luca sia Ivana però hanno dichiarato in diverse occasioni che famiglia e nozze sono sì in progetto ma non nel futuro prossimo).

Soleil Sorge ricorda il suo primo fidanzato Kevin, purtroppo scomparso

Sempre confidandosi con i propri fan Instagram, Soleil, stimolata dai followers stessi su chi fosse stato il suo primo fidanzato, ha ricordato Kevin. Lo scatto pubblicato in compagnia del giovane risale al 2010, quando l’influencer aveva 16 anni. Fu un amore adolescenziale mitico che tuttora la Sorge ricorda con affetto, stima e nostalgia. “Una delle persone e storie più belle della mia vita. Ora è in paradiso ma lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me”, ha spiegato, rendendo noto che purtroppo il ragazzo è morto.