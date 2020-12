Iannone, Natalia Paragoni ed ex nel mirino di Soleil: parla l’ex volto di UeD

Soleil Sorge torna a pungere Andrea Iannone dopo che quest’estate si è mormorato di un flirt. In realtà non c’è mai stata alcuna tresca, come confermato sia da lui sia da lei. Però si è creata una querelle mediatica con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che affermava che fosse stato il pilota a organizzare le paparazzate che diedero il via al chiacchiericcio rosa, e quest’ultimo che si defilava e smentiva una simile sua implicazione. Inoltre la giovane sosteneva che l’ex di Giulia De Lellis e Belen ci avesse provato con lei che però avrebbe declinato le avances.

Il tema è pure finito in uno dei salotti di Barbara d’Urso dove Soleil ha attaccato il centauro che non ha calcolato manco di striscio la faccenda. Fatto sta che ora l’influencer è tornata a toccare l’argomento. Intervistata da Giornalettismo, in vista del suo impegno per Capodanno (condurrà l’evento in streaming “Ciao, 2020 io esco”, organizzato dal portale Biccy dove verranno assegnati diversi premi spassosi), a proposito di un eventuale premio da dare a Iannone per il 2020, ha dichiarato con ironia:

“Sinceramente miglior paparazzo del 2020. Oppure “Vorrei ma non posso”, anzi ora suggerisco agli autori di inserire questo premio.”

Le ‘punture’ rifilate dall’ex corteggiatrice di UeD non sono finite qui. Nel suo mirino sono infatti finiti anche Nilufar Addati e Natalia Paragoni (fidanzata di Andrea Zelletta), tutti ‘ex colleghi’ del dating show orchestrato da Maria De Filippi. Sono loro gli influencer che secondo Sorge non meriterebbero alcun premio.

“Ovviamente Nilufar Addati che ha copiato la mia bio su Instagram e non solo: poco originale la ragazza. Poi Nathalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, perché è una gaffe vivente”.

Per la serata di San Silvestro previsti anche molti ospiti. C’è il pericolo che Soleil possa incrociare qualche suo ex famoso? (Si ricorda che ha avuto delle storie con Luca Onestini, Marco Cartasegna – entrambi ex tronisti – e Jeremias Rodriguez). Anche in questo caso è giunta una stoccata molto salata:

“A me non risulta, ma se dovessero esserci, gli ricorderò quei capodanni in cui lui giocava alla Play invece di far l’amore con me (sorride, ndr). Però so che ci saranno ex colleghi o colleghe dell’Isola dei famosi”.

Infine l’influncer fa sapere che potrebbe esserci una sorpresa. In qualche modo potrebbe partecipare allo show Tommaso Zorzi, attualmente protagonista del Grande Fratello Vip 5. Certo non sarà in studio ma “non è detto che in qualche modo ci sia…”. Spazio poi all’ultimissima chicca: il cuore di Soleil oggi batte per qualcuno o è tutto solo soletto? Solo soletto: “Non ho voglia di storie: sono onesta, non voglio più relazioni sto benissimo e va bene così”.