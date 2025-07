Soleil, primo compleanno senza la madre: dov’è, come sta e bacio pieno d’amore

Soleil Sorge spegne 31 candeline. Il primo compleanno senza l’amata madre Wendy Kay, morta tre settimane fa dopo aver dovuto sostenere una lunga battaglia contro un tumore al bacino (in passato aveva invece affrontato un cancro al seno). Nell’annunciare la scomparsa del genitore, l’influencer aveva chiesto un rispettoso silenzio. Da allora non ha più postato nulla sui suoi profili social fino alle scorse ore quando si è immortalata prima a Roma e poi a Ibiza. Ed è proprio nell’isola delle Baleari che Soleil ha festeggiato il suo 31esimo compleanno. Tra le storie Instagram ha pubblicato degli scatti in cui si è ripresa mentre era in barca e successivamente, nella notte tra il 4 e il 5 luglio, in un locale assieme a degli amici. Qui è stata organizzata una cena con un gruppo ristretto di persone. Sul viso di Soleil è rispuntato il sorriso.

“Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore in memora”, aveva scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne poco dopo la notizia del decesso della madre. L’annuncio della morte della donna americana è giunto lo scorso 15 giugno. Naturalmente la sofferenza per la scomparsa dell’amata Wendy, con la quale condivideva un legame ferreo, non se ne è andata. Ma la vita continua inesorabilmente e tornare a sorridere assieme alle persone a cui si vuole bene è il primo passo per provare a superare il trauma di un lutto drammatico.

Nel filmato apparso nelle storie di Soleil, quello relativo alla cena organizzata a Ibiza per il suo compleanno, si vede anche l’influencer baciare un giovane al suo fianco.

Dalle immagini lui è girato di schiena e nulla si sa della sua identità. Da tempo la 31enne ha fatto calare una fitta coltre di riservatezza sulla sua vita privata. Non si sa se l’uomo a lei vicino sia il fidanzato o semplicemente un amico stretto con il quale si è scambiata un tenero gesto d’affetto. Presenti alla festa altri amici di Sorge che hanno contribuito a rendere la serata memorabile e a coccolare la neo 31enne.