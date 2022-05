Cosa rimane della “chimica artistica” tanto sbandierata al Grande Fratello Vip 6 tra Soleil Sorge ed Alex Belli? Niente, zero. Anzi ora l’attore e l’ex volto di Uomini e Donne un po’ si ignorano e un po’ si punzecchiano, con tanto di accuse personali a distanza. In tutto ciò, nelle scorse ore, si è infilata la madre dell’italoamericana, Wendy Kay, che ha pubblicato un sfogo infuocato contro l’attore parmense. A oggi tra “Sole” e Alex non c’è più alcun rapporto: a tagliare tutti i ponti è stata Sorge, che si è sentita tradita dall’atteggiamento di Belli durante e dopo il GF Vip. E pensare che quando stavano all’interno della Casa più spiata d’Italia fioccavano promesse di amicizia “per sempre”. Invece è andata diversamente.

A testimonianza che tra i due non sia rimasto nemmeno un reciproco supporto amichevole c’è stato nei giorni scorsi un inequivocabile gesto di Soleil, che ha levato il “segui” su Instagram ad Alex. Inoltre la giovane ha ribadito di non sentirlo più e di non avere alcun contatto con lui, il quale, di tutta risposta, ha tacciato l’ex “amica chimico-artistica” di incoerenza. Un fatto che ha mandato su tutte le furie Wendy. Così la donna si è scagliata contro il parmense dal suo profilo Instagram, difendendo la figlia:

“Buongiorno solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi, ma ho ascoltato blaterale Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta! Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto né ora né mai con Belli e il suo seguito. Certa che le fantasie pubblicitarie finiscono qui, vi auguro una buona domenica a tutti”.

Soleil, dunque, da quando ha concluso la sua esperienza al GF Vip non ha più avuto alcun contatto con l’attore. Particolarmente duro anche il passaggio relativo “al suo seguito”: evidentemente la signora Kay ha voluto evidenziare che la figlia non solo non vuole più avere a che fare con il parmense, ma non ha nemmeno intenzione di avvicinarsi più a un certo tipo di personaggi che puntano a fare una televisione gossippara.

In effetti Soleil, dopo aver dato vita assieme a Belli e Delia Duran al teatrino del “triangolo” durato mesi, non appena ha concluso il suo viaggio al Grande Fratello Vip, si è dissociata dalla vicenda, immergendosi nel ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione e provando a uscire dalle dinamiche “gossippare”. Tutto il contrario di Alex che non ha smesso di alimentare la cronaca rosa con dichiarazioni e gesti a effetto.