GF Vip Lulù e Manuel, ecco da che parte sta Soleil: gesto inequivocabile

Continua a tenere banco la fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Selassiè, consumatasi tra mille polemiche. Da un lato il nuotatore triestino, che afferma che la love story si è spenta per incompatibilità caratteriali; dall’altro la principessa che ha dichiarato che non c’era alcun problema con il ragazzo a differenza del rapporto con i suoi familiari. In breve, Lulù ha sostenuto che la famiglia di Manuel non l’ha accettata e che sarebbe stata questa la causa della rottura. Diversi ex del Grande Fratello Vip 6 hanno detto la loro e si sono schierati sulla conclusione del legame. A mancare all’appello, fino a poco fa, Soleil Sorge. L’italo americana ha fatto intendere cosa pensa della faccenda piazzando un like “strategico” a un commento su Twitter.

Questo il cinguettio che ha catturato l’attenzione dell’opinionista de La Pupa e il Secchione:

Insomma, Soleil, casomai ci fossero stati dubbi, sta dalla parte della Selassié. D’altra parte che con Manuel i rapporti si fossero raffreddati, per non dire ghiacciati, lo si è capito da tempo. Nei primi mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Sorge e Bortuzzo sono andati d’amore e d’accordo. Quando però il teatrino con Alex Belli e Delia Duran ha assunto contorni da ‘fanta fiction’, Manuel si è via via staccato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con la quale non sono nemmeno mancate punzecchiature reciproche.

Tornando a Manuel e Lulù, troppe cose continuano a non tornare: come è possibile che due persone – seppur giovani (ma non sono dei bimbi) – che parlavano di figli e convivenza si sono trovati dopo pochi giorni ad annunciare una rottura? Il sospetto di molti è che la relazione sia stata tenuta in vita per qualche settimana per un ritorno di visibilità.

C’è qualche ben informato che sostiene che ad aver “giocato” con il gossip sia stato soltanto Bortuzzo e non la Selassiè, la quale sarebbe davvero stata assorbita dalla relazione. Chissà dove sta la verità: quel che è certo è che la storia fiabesca si è sciolta come neve al sole in un amen.