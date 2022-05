Manuel Bortuzzo, forte reazione all’intervista di Lulù: l’ultimo sgarbo all’ex

Manuel Bortuzzo ha deciso di cancellare una volta e per tutte Lucrezia Selassié dalla sua vita. La decisione dell’atleta paralimpico è arrivata poche ore fa, con un aggiornamento del profilo Instagram di Bortuzzo che i fan dell’ormai ex coppia non hanno potuto fare a meno di notare. Ma cos’è accaduto?

Alla luce delle ultime dichiarazioni non proprio accomodanti di Lulù Selassié, Bortuzzo ha deciso di eliminare dal suo profilo tutti gli scatti (molti dei quali particolarmente romantici) che lo vedevano insieme alla “princess” all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo avrebbe preso questa decisione proprio in risposta a tutto quello che Lulù ha raccontato a Chi, in un’intervista esclusiva finita quest’oggi in edicola. Nella chiacchierata con il magazine, la Selassié ha rivelato che Bortuzzo l’ha bloccata su Whatsapp, rifiutando così qualunque ulteriore confronto con lei. “Penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore” ha commentato, sconsolata, la povera Lulù. La ex concorrente del GF Vip, tra l’altro, ne è certa: fra lei e Bortuzzo c’è ancora qualcosa (“Il sentimento c’é, guardandoci negli occhi sarebbe passato tutto, ci saremmo dati un bacio e fine dei problemi” ha sottolineato).

Nella stessa intervista Lucrezia Selassié ha anche parlato di un vero e proprio lavaggio del cervello a cui sarebbe stato sottoposto il suo ex fidanzato. Lulù non si spiega perché Manuel abbia deciso di lasciarla da un giorno all’altro, senza particolari spiegazioni. Il sospetto, dunque, come già ampiamente raccontato in precedenza, è che la fine del loro rapporto sia dipesa anche dalle opinioni che il padre di Bortuzzo, Franco (e tutta la sua famiglia) aveva su Lulù.

In ogni caso, risulta piuttosto strano che Manuel Bortuzzo abbia deciso di cancellare le foto con la sua ex dal profilo solo adesso. Il giorno dell’annuncio della loro rottura definitiva, lo sportivo paralimpico aveva infatti eliminato soltanto le Stories in evidenza. La scelta di cancellare anche le immagini con Lulù dal feed Instagram si presenta dunque come l’ultimo grande sgarbo di Bortuzzo a Lulù. Fin troppo le aveva tenute, verrebbe da dire “a caldo”.