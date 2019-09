Soleil e Jeremias, vacanza “selvaggia”: la coppia sorprende ancora

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez ancora insieme: ora si mostrano così

Jeremias e Soleil continuano a essere una coppia a tutti gli effetti. Nell’ultimo periodo, si è parlato di una presunta rottura ma, non appena hanno avuto modo di incontrarsi, hanno smentito tutti i pettegolezzi attraverso una foto insieme. Sempre innamoratissimi. Soleil Sorge aveva passato un periodo di relax in Sardegna con gli amici. Jeremias Rodriguez, invece, è rimasto in “silenzio social” per parecchio tempo, fomentando così le voci della fine della sua storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Adesso abbiamo avuto la conferma che stanno davvero insieme.

La “vacanza selvaggia” di Soleil e Jeremias dopo le voci sulla rottura: l’amore è più forte che mai

Dopo gli attacchi al suo fisico, Soleil Sorge non ha nessuna intenzione di farsi il sangue amaro. Ora vuole solo amare! Chi? Il suo fidanzato, col quale ha messo in piedi una storia che resiste a diversi urti. Hanno deciso di passare giornate intere immersi nella natura e la ragazza ha pubblicato diversi video che fanno ben capire che si trovano su una montagna. Ecco cos’ha detto attraverso le sue Instagram stories: “E pensare che era tutto programmato per rilassarsi, riposarsi… proprio quello che ci voleva! Dalla Spa. all’Sos è un attimo!”.

Ultime curiosità su Soleil e Jeremias, ecco cosa sta succedendo tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi

Soleil Sorge ha poi ripreso Jeremias Rodriguez mentre cercava di muoversi con la sua bicicletta su sentieri impervi: “Indietreggia, riprende il coraggio, valuta la distanza… tranquillo, poi lo velocizziamo!”. Soleil e Jeremias continuano a stare insieme e nessuno è riuscito a dividerli. Cos’altro scopriremo su questa coppia? E, soprattutto, dove li rivedremo?