Soleil e Jeremias Rodriguez contro tutti a l’Isola dei famosi: la scelta che non è piaciuta ai naufraghi

L’arrivo di Soleil Sorge a l’Isola dei famosi ha un po’ destabilizzato gli equilibri del gruppo già presente in Honduras. Che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non stia simpatica a molti naufraghi è ormai risaputo. Oggi, però, per prendere le sue parti anche Jeremias Rodriguez è stato fortemente criticato dai suoi compagni di avventura. Il fratello di Belen, che da quando è a l’Isola si dedica alla ricerca delle lumache, appoggiato da Soleil si è rifiutato di condividere il suo bottino con gli altri naufraghi (cosa che invece fino a qualche giorno fa aveva sempre fatto). Non sappiamo quale sia stata la molla che ha spinto Jeremias a comportarsi in questo modo ma, come abbiamo visto durante il daytime di oggi, il ragazzo non sembra intenzionato a ritornare sui suoi passi.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si alleano contro tutti a l’Isola dei famosi: i naufraghi si ribellano e accusano la coppia

La decisione di Jeremias Rodriguez di non condividere il cibo con il resto del gruppo, per ovvie ragioni, non è piaciuta ai naufraghi. L’Isola dei famosi resta comunque un’esperienza dove lo spirito di squadra e la condivisione sono due fattori che possono fare la differenza. La ripartizione del cibo, inoltre, è sempre un argomento delicato. È facile capire, dunque, perché la scelta di Jeremias, ovvero quella di dividere le sue lumache solo con Soleil, non sia piaciuta per niente ai concorrenti del reality che, di tutta risposta, hanno inveito in malo modo contro la coppia.

Isola dei Famosi, Luca Vismara contro Jeremias Rodriguez: “Succube di Soleil”

Luca Vismara è stato uno dei naufraghi ad esprimere apertamente il suo disappunto dei confronti di Jeremias Rodriguez e Soleil. Secondo l’ex allievo di Amici i due, specie da quando sono ritornati dall’esperienza su l’Isla Bonita, starebbero solo pensando a fare bene la parte della coppia innamorata, non pensando minimamente agli altri. “Credo che Jeremias sia un po’ succube di Soleil” ha poi detto il cantante.