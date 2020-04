Soleil e Jeremias sorpresa messaggi: “Meraviglioso”, critiche: “Non passa”

Jeremias e Soleil ultime notizie: uno scambio di messaggi sorprende, ecco cosa sta succedendo

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè continuano a sentirsi. Non sappiamo se telefonicamente, ma per messaggi certamente sì. Ha sorpreso – e non poco – quello che ha scritto su Instagram Soleil sotto al video della performance canora del suo ex fidanzato. Chi credeva che fra i due ci fosse il gelo si deve ricredere. Fra i due, c’è un intenso scambio di cuoricini su Instagram e la Sorgè, attraverso un semplice commento, ha fatto ben capire che tra i due c’è il sereno. È vero, non stanno più insieme, ma sono rimasti in ottimi rapporti.

Gossip Soleil e Jeremias dopo la rottura: “Meraviglioso”, ma piovono critiche

L’ultima canzone pubblicata da Jeremias su Instagram ha emozionato Soleil, che gli ha scritto: “Meraviglioso”. Lui ha semplicemente ringraziato. I motivi della fine della storia non si conoscono perfettamente, ma è chiaro che non si sia trattata di una rottura dolorosa per entrambi o per una delle due parti. Lo scambio di messaggi non ha convinto, però, alcuni follower, tra questi si è nascosto qualche hater che ha accusato Jeremias di avere sempre “un chiodo fisso”: “Canta, canta… che ti passa la fissa per il s…o!“.

Jeremias Rodriguez risponde agli attacchi: nessun tradimento

C’è chi crede fortemente – senza aver la benché minima prova – che Jeremias abbia tradito Soleil. I due, però, hanno un bel rapporto, che difficilmente sta su dopo un tradimento… Il fratello di Belen e Cecilia ha voluto rispondere all’hater: “Quella non mi passerà mai, amo’… sempre di più”. Durante la diretta Instagram di Chi, Cecilia aveva parlato così di Jeremias e Soleil: “Mi piaceva Soleil, davvero. Aveva molte cose che mi piacevano moltissimo […]. Alla fine evidentemente avevano caratteri esplosivi e… pum!”.