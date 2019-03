Isola dei famosi, la rivelazione: “Soleil e Jeremias hanno consumato”

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono stati senza sembra ombra di dubbio i naufraghi più chiacchierati di questa edizione de l’Isola dei famosi. Una volta arrivati in Honduras tra di loro è scoppiata subito la passione e, stando a quanto dichiarato oggi da Ariadna Romero, pare che lo stesso sia accaduto anche sotto le lenzuola. L’ex naufraga, intervistata oggi da Giada Di Miceli a Non succederà più (programma radiofonico in onda su Radio Radio), ha detto di aver saputo dai diretti interessati che dei rapporti intimi ci sono stati tra di loro sull’Isola. Soleil e Jeremias hanno consumato quindi? “Così hanno detto”, ha risposto Ariadna.

Ariadna Romero confessa: “Soleil e Jeremias hanno avuto un rapporto sull’Isola… ecco dove e quando”

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, che hanno dimostrato di avere una grande alchimia a l’Isola dei famosi, avrebbero avuto anche dei rapporti intimi durante la loro permanenza in Honduras. Secondo quanto dichiarato da Ariadna oggi a Radio Radio, tutto sarebbe successo durante il loro primo soggiorno su Isla Bonita. “Questo rapporto che c’è stato tra di loro è stato anche ammesso da loro, è successo quando sono andati sull’Isla Bonita”, ha raccontato la Romero poche ore fa. Jeremias, in realtà, quando era ancora in gioco, stuzzicato da Alvin, aveva fatto intendere che qualcosa tra di loro era successo. Ariadna, dunque, ha voluto solo dare la sua conferma.

Isola dei famosi: ecco cosa pensa Ariadna Romero di Soleil e Jeremias

Ariadna Romero, che con Soleil aveva pesantemente litigato a l’Isola dei famosi, sulla ragazza oggi ha detto: “A volte sento definirla come una ragazza forte di carattere, io per forza di carattere intendo un’altra cosa, non la prepotenza e l’arroganza. Fisicamente è una roccia, è sempre leader ed è molto forte, è imbattibile, ma è vero anche che mangia. Gli altri sono un po’ debilitati”. Jeremias? “Sincero e con un grande cuore, questo penso di lui”, ha in fine aggiunto.