Soleil recupera consensi a l’Isola, Karina Cascella cambia idea: “La verità”

Isola dei famosi, Soleil non piace al pubblico: Karina Cascella la difende

Soleil Sorge è un personaggio che sta facendo molto parlare di sé a l’Isola dei famosi. Le discussioni con gli altri naufraghi e il flirt con Jeremias Rodriguez l’hanno molto esposta agli occhi del pubblico e del gruppo che si trova con lei in Honduras, per questo motivo il suo nome è saltato spesso fuori in queste settimane. A dire la sua, recentemente, era intervenuta Karina Cascella che, tuttavia, oggi si dice ricreduta sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il pensiero di Karina, rispetto a quando aveva palesato le sue perplessità nei confronti di Soleil, è cambiato adesso. Crede ancora che ci siano delle cose che Soleil dovrebbe modificare nel suo carattere ma, dopo averla vista a l’Isola, le riconosce adesso la qualità di essere uno dei concorrenti più interessanti di questa edizione.

Isola dei famosi, parla Karina Cascella: “Soleil ha un gran carattere”

Karina Cascella, a chi su Instagram le ha chiesto di esprimere un suo parere su Soleil Sorge a l’Isola dei famosi, ha risposto scrivendo: “Lo so che divide, che a molti piace e che ad altri per niente. Anche io a volte penso che sia un pochino saccente. La verità, che non si può negare al di là delle antipatie verso di lei, è però che ha un gran carattere, si mette in gioco fino all’ultimo respiro di resistenza ed ha voglia di fare”. L’opinionista, poi, sempre in merito a Soleil ha aggiunto: “Da quando c’è lei, vuoi per difendersi vuoi per non farsi sottomettere, in tanti hanno tirato fuori il carattere che prima nascondevano un pochino. Io capisco che non è Miss Simpatia, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare”.

Karina Cascella cambia idea su Soleil Sorge: ecco cosa pensava fino a pochi giorni fa

Karina Cascella, come anticipato sopra, fino a qualche settimana fa la pensava diversamente su Soleil. ““Questa qui non sa più come farsi notare. Ecco cosa penso” aveva scritto l’opinionista su Instagram. Ma solo gli stolti non cambiano idea, questo è risaputo.