Soleil dopo il bacio a Jeremias ancora sotto accusa: parla Karina Cascella

Isola dei famosi, Soleil dopo il bacio a Jeremias Rodriguez ancora sotto accusa: adesso parla Karina Cascella

Soleil Sorge, dopo solo una settimana dal suo arrivo a l’Isola dei famosi, sta continuando a dividere il pubblico da casa. Sui social diverse sono le persone che l’hanno conosciuta a Uomini e Donne e che, ancora oggi, continuano a fare il tifo per lei. Sempre sul web, però, c’è anche chi non sta molto apprezzando i suoi modi di fare all’interno del reality. Tra quelli che non vedono di buon occhio il suo personaggio, oggi, si è palesata anche Karina Cascella. Quest’ultima, invitata dai suoi follower a dire qualcosa su Soleil, non ha certo risparmiato critiche alla ragazza.

Karina Cascella contro Soleil Sorge: “Non sa più come farsi notare”

“Cosa pensi del bacio tra Jeremias e Soleil?”, questa la domanda che è stata fatta poche ore fa a Karina Cascella su Instagram. La replica dell’opinionista di Barbara d’Urso? “Questa qui non sa più come farsi notare. Ecco cosa penso” ha scritto senza troppi giri di parole la Cascella. Da qui, dunque, possiamo dedurre che Soleil non è sicuramente tra i suoi naufraghi preferiti quest’anno a l’Isola dei famosi. E Karina, ad onor del vero, non è stato l’unico volto noto del mondo dello spettacolo a manifestare il suo dissenso in questi giorni.

Isola dei Famosi, Soleil Sorge sbarca in Honduras tra le polemiche: anche Elena Morali e Deianira contro la naufraga

La scorsa settimana, per esempio, anche l’ex naufraga Elena Morali e l’influencer Deianira c’erano andate giù pesante nei confronti di Soleil. Entrambe (come vi avevamo raccontato qui) non avevano molto gradito le esternazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fatte durante la prima puntata nei confronti di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Oggi, però, l’attenzione di Soleil sembra essersi spostata su un altro uomo: Jeremias Rodriguez. Troppo presto per parlare di amore?