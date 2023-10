Soleil e Sonia Lorenzini, triste lite in diretta: volano gli stracci

Scontro in Casa Sdl tra le influencer Soleil Sorge e Sonia Lorenzini, c’entrerebbe Giacomo Giorgio, un attore di Mare fuori. Durante la trasmissione c’è stato un acceso confronto tra le due, poiché Soleil ha accusato Sonia di aver mentito. Qualche giorno fa, infatti, la Lorenzini ha raccontato di essersi frequentata con l’attore di Mare fuori, ma secondo l’ex gieffina ciò non corrisponde alla verità.

Secondo la Sorge, Giacomo, che è un suo amico, su questa storia le ha raccontato tutt’altro, rispetto a quanto voglia far credere la Lorenzini. La cosa ha fatto infuriare quest’ultima a cui non è piaciuto il fatto che Soleil si sia intromessa in una questione che non la riguarda.

“Senti io qualche giorno fa vi ho sentito e ho sentito che sei uscita con un famoso attore di Mare Fuori, peccato che lui è un mio amico e le storie non coincidono. Non ti mando 10 euro ma ti pago in visibilità in questo caso. Puoi leggere il mio libro si chiama Il manuale della stron*a. A me non piace entrare nelle dinamiche del gossip però volevo buttarla lì per ridere un attimo tra di noi. Io sono dell’idea che l’eleganza di una persona sta nel raccontare il peccato e non il peccatore, raccontare una storia per divertimento ma non entrare nei dettagli. Magari ad una persona può dare fastidio questa cosa e quindi magari se ne lavano le mani“

A ciò la Lorenzini ha risposto molto indignata: “Cosa non coincide Sole dimmi? Sparala. Mi paghi di visibilità? Sì guarda avevo proprio bisogno di te, insegnami la vita. Però adesso andiamo in fondo alla questione. Non ti piace fare gossip e creare dinamiche? Peccato che ne hai costruita una per un intero Grande Fratello. La cosa è venuta fuori per puro caso, non ho mai costruito la mia persona o il mio lavoro sotto il gossip o le relazioni. Quindi…se si parla di eleganza forse tu sei l’ultima persona che può parlare. Se vogliamo ricordare la tua persona al Grande Fratello, l’eleganza è l’ultima cosa“.

La Lorenzini ha dato una risposta molto stizzita all’influencer che l’ha accusata. Soleil non è di certo rimasta in silenzio: “Che posso parlare di eleganza che hai detto? Bene direi che…non voglio rispondere a tutto ciò perché ho piacere a fare questa intervista con Gabriele e tutti gli altri. Vedo che Sonia la prende a male, io stavo giocando e scherzando, sapete quanto mi piace. Però se si deve diventare così pesanti, cambiamo argomento“.

In studio presenti anche Le Donatella, Gabriele Parpiglia e Giovanna Abate che hanno cercato di cambiare argomento, chiedendo a Soleil un parere sull’attuale edizione del Grande Fratello, essendo stata anche lei una concorrente due anni fa. La ragazza ha raccontato che le è piaciuta molto l’idea di unire più persone comuni e che rappresentano la società a 360 gradi. Al tempo stesso, a volte, trova alcune dinamiche forzate pur di gonfiare gli ascolti. Al contrario, ha spiegato, che la sua edizione è stata bella proprio perché piena di naturalezza.

Alex Belli a Tale e Quale Show

A Soleil è stato chiesto un commento su Alex Belli che sta partecipando a Tale e Quale show. Lei ha deciso di difendere l’attore, spiegando che è molto bravo nell’interpretare e nel creare personaggi, tanto a volte da crearsene uno suo, come ha fatto al Grande Fratello Vip.

Soleil ha raccontato anche di aver rivisto lui e Delia Duran quest’estate in barca, da un suo amico e che i loro incontri sono sempre “cinematografici”.

Ciao Darwin

A proposito dei prossimi progetti futuri Soleil ha fatto intendere che sarà presente nella prossima edizione di Ciao Darwin. Per scaramanzia, però, non ha voluto raccontare troppo.