Soleil e Onestini, veleni al GF Vip: rancori, bordate e teorie originali

Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, Soleil Sorge è stata questa sera ospite del Grande Fratello Vip 7 in una veste diversa rispetto al solito. La modella italo-americana è infatti stata invitata da Alfonso Signorini insieme a Pierpaolo Pretelli per sostituire Sonia Bruganelli, volata in queste ultime due settimane del 2022 a New York. Fin da quando è stato annunciato che Soleil sarebbe tornata in studio sono stati in tanti a rendersi conto che la modella avrebbe presto avuto occasione di mettere alla berlina il suo ex fidanzato, Luca Onestini.

Con Luca Onestini il rapporto non si è chiuso nel migliore dei modi. Tra i due ex fidanzati c’è infatti ancora molta acredine reciproca, un motivo in più per attendere con impazienza i giudizi taglienti di Soleil e la reazione di Onestini. La prima occasione di confronto fra i due c’è dunque stata già stasera, 26 dicembre, nel contesto di una discussione legata a Nikita Pelizon.

Diversi giorni fa, fin da quando Onestini è entrato nella casa del GF Vip, è apparso chiaro a tutti che fra lui e Nikita si stesse creando una complicità reciproca. A lungo, Luca Onestini ha avuto un occhio di riguardo nei confronti di Nikita, con tanti piccoli gesti che hanno creato molte aspettative da parte della modella. Tuttavia, come spesso accade in casi simili, sembra che Onestini non avesse in realtà nessuna intenzione particolarmente romantica. Il modello e influencer si sarebbe insomma semplicemente comportato in modo carino nei confronti di Nikita, senza doppi fini. Lei, per contro, gli ha rimproverato di averla in qualche modo illusa.

Dopo che Signorini ha avuto modo di raccontare ciò che è accaduto nei giorni scorsi, e dopo aver fatto confrontare Nikita e Onestini sul tema, è stato il turno di interpellare Soleil. L’ex gieffina e ex fidanzata di Onestini non vedeva l’ora di dire la sua! Una volta presa la parola, Soleil ha commentato:

“Paradossalmente vi devo dire Luca è un grandissimo giocatore di reality, è incredibile. Lui è entrato lì dentro, si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita. Poi Nikita quando ha capito che c’era qualcosa che non andava, lui lì se l’è lavato le mani e addirittura è stato in grado di manipolare la casa contro di lei. Chapeau, sei davvero un maestro in questo!”

Onestini si è difeso dicendo che se avesse voluto attaccarsi ad una dinamica avrebbe fatto molto di più del semplice flirt con Nikita. “Mi sono allontanato io, non si è allontanata lei” ha sottolineato Onestini, che ha criticato Soleil per non aver seguito abbastanza bene il programma, essendo lei opinionista.

La teoria di Soleil

La versione di Onestini non ha certo convinto Soleil. L’influencer ha così spiegato la sua personale teoria: