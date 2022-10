Soleil, amare verità: “Periodo no, non sono serena!”

La modella e influencer si racconta via Instagram Stories, rivelando di non star vivendo il migliore dei periodi possibili. Ecco le sue parole

Soleil Sorge ha aperto questa sera il classico box domande per tutti i suoi numerosi e affezionati follower, permettendo loro di inviarle dei messaggi con i quali avrebbero potuto scoprire qualche curiosità in più sul loro idolo. Tra le domande ricevute stasera, vale la pena di metterne in luce una, quella relativa all’attuale status psicologico della ex gieffina, oggi impegnata come presentatrice al fianco di Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party.

Un utente anonimo ha fatto alla bella Soleil, dunque, una domanda tanto semplice quanto “profonda” e dolce, ovvero come stesse in questo periodo. Purtroppo, a quanto pare, questo non è per lei il migliore dei momenti. Tutt’altro! Soleil non ha rivelato i motivi di questo “down” degli ultimi giorni (o forse delle ultime settimane?) ma ha tenuto a sottolineare che alcune cose le stanno andando male. Cosa, di preciso, stia andando allo scatafascio nella vita di Soleil non è dato sapere: l’influencer italo-americana ha mantenuto, giustamente, la privacy in merito.

Non ci sono, nel post di Soleil, riferimenti specifici. La modella non ha fatto cenno a nulla in particolare, né dal punto di vista lavorativo, né da quello personale, né tantomeno sentimentale. Non esistono indizi nel suo post, né particolari ai quali ci si potrebbe aggrappare per cercare di comprendere a cosa abbia fatto riferimento. Qui sotto la risposta dell’ex gieffina:

“No, è uno di quei periodi in cui non sono per niente serena né felice. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente purtroppo la vita decide sempre di soprenderci con i pesi più pesanti in momenti impensabili. Ma lavoro ogni momento per la mia serenità. Cerco di esserlo ogni giorno, attraverso ogni scelta, consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul coraggio e soprattutto sul positivo. Quando la vita ci dà limoni, bisogna farci una limonata. La vera felicità deriva da una ricercata e praticata serenità-Questa si ottiene facendo le giuste scelte per il nostro benesere e azioni ogni giorno.”

Va detto, ad onor del vero, che questo suo periodo di crisi personale Soleil è dopo tutto riuscita a nasconderlo piuttosto bene. Negli ultimi giorni si è infatti sempre mostrata sorridente agli occhi del pubblico raccontando felice e allegra tutti i suoi ultimi progetti. Tra le altre cose, in questo periodo complesso, Soleil si sta impegnando molto per rimettersi in modo anche con la recitazione, che è tornata a studiare.

Proprio da questo ultimo punto di vista sembra che ci siano importanti novità in arrivo. Nelle Instagram Stories precedenti, la modella ha parlato anche di qualcosa di nuovo che sta bollendo in pentola. Riusciranno questi nuovi impegni di lavoro a farle tornare il sorriso e il buonumore? I follower, ovviamente, si augurano di sì.