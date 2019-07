Soleil e Jeremias, arriva il suggello d’amore dopo la crisi: il gesto

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, arriva il suggello d’amore dopo la crisi: il gesto

Dopo la tempesta arriva sempre il sole a splendere. Una massima che ben descrive il momento attuale di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, che dopo la crisi dei giorni scorsi che aveva addirittura fatto pensare a una rottura definitiva, sono tornati a sorridere insieme e a riprendere tra le loro mani i fili dell’amore. La coppia, che tra l’altro ha anche avviato da poco la convivenza a Milano, ha ulteriormente suggellato il ritorno in love grazie a un tatuaggio comune. Un piccolo gesto che testimonia la totale serenità ritrovata nel rapporto.

“Same but different”. Le parole di Soleil sul tatuaggio condiviso con Jeremias

Un piccolo disegno stilizzato sulla parte posteriore del collo sia del fratello di Belen sia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: questo il tatuaggio che la coppia ha deciso di condividere assieme. “Same but different (uguale ma diverso, ndr)” la didascalia con cui Soleil ha commentato il suggello d’amore. Una scelta che giunge in un momento particolare: il post crisi. Soltanto pochi giorni fa sembrava infatti che la love story tra l’argentino e l’italo-americana fosse irrimediabilmente perduta. E invece, con gran sorpresa, il peggio è stato superato e ora i due navigano in acque beate, accompagnati da dolci sentimenti.

“Primo passo nella casa nuova”. Soleil e Jeremias, l’amore procede spedito dopo la crisi

La burrasca è stata superata brillantemente, tanto che nelle scorse ore la coppia ha intrapreso la convivenza. “Primo passo nella casa nuova”, ha scritto tre giorni fa Soleil tra le sue Instagram Stories, taggando Jeremias e annunciando di fatto l’inizio della vita ‘comune’ a Milano. Che i due ex naufraghi dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi avessero la volontà di andare a vivere sotto lo stesso non è una sorpresa, visto che già in passato avevano comunicato tale desiderio. Dopo la crisi, tutto è rimasto in forse. Ora che ogni cosa è andata al suo posto i due piccioncini possono cominciare a godersi il loro nuovo nido d’amore.