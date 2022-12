Se l’intento di Alfonso Signorini era quello di rimpiazzare Sonia Bruganelli con Soleil Sorge ed innescare qualche attrito tra la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Luca Onestini, la missione può dirsi compiuta. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip i due ex piccioncini si sono azzuffati verbalmente come era prevedibile. Meno prevedibile è che nel can can mediatico ci finisse pure Ivana Mrazova, la modella ceca che conobbe il bolognese proprio nella Casa più spiata d’Italia (erano i tempi del GF Vip 2). Con Onestini ha intrecciato una love story lunga circa 4 anni. La relazione è poi naufragata. Ebbene, pare che Ivana, sentendo la stoccata che Soleil ha rifilato pochi giorni fa a Luca in mondovisione, abbia voluto mettere i puntini sulle ì. L’italo-americana non l’ha presa benissimo ed ha attaccato.

“Se non ha trovato altre donne per così tanto tempo e continuano a succedergli casini, qualche segno l’avrò lasciato, no?”. Così Soleil rivolgendosi a Onestini nel prime time del GF Vip in onda lo scorso lunedì. Ivana, dopo tale vicenda, è stata protagonista di una Story Instagram in cui la si vede in auto. A un certo punto sbuca la mano di una persona terza che inizia a contare con le dita e a fare il gesto delle persone che ciarlano troppo. “Fai dei conti, che qua qualcuno non sa farli”, la chiosa della Mrazova.

Secondo molti si sarebbe trattato di un messaggio indirizzato a Soleil. Altrimenti detto, Ivana avrebbe voluto ricordare gli anni trascorsi al fianco di Onestini e quindi a rimarcare che quest’ultimo ne ha avuto di “altre donne”. Quel che è sicuro è che l’italo-americana ha creduto di essere la destinataria della Story. E infatti è intervenuta con un tweet al vetriolo.

“Qualcuno le spiega che non parlavo di faux-mance?”, ha scritto Soleil via social, con tanto di emoticon che ride a crepapelle. Per chi non lo sapesse, faux-mance è un termine che equivale al concetto di storia romantica fake. Cosa ha voluto dire Sorge? Che la relazione di Onestini e Ivana è stata fake? O la sua stoccata altro non è stata che una provocazione? Oppure si è riferita ad altre relazioni dell’ex tronista? Chissà, quel che è certo è che ha voluto mandare una bordata alla Mrazova che, per il momento, ha preferito non controreplicare.