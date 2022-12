Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge si sono rivisti di persona durante l’evento Vip Champion a Cortina. Il trio dell'”amore libero” del Grande Fratello Vip 6 torna a far parlare di sé, ma non per raccontare di un’amicizia artistica speciale. Anzi, tutt’altro. Sembra infatti che la reunion non sia stata idilliaca come eravamo soliti vedere durante il programma condotto da Alfonso Signorini.

Secondo The Pipol, che ha lanciato la notizia, sembra proprio che tra Soleil e la coppia tanto chiacchierata, dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia, sia calato il gelo totale. Si parla di “assoluta distanza, nessun saluto. Nessun chiarimento e scambi di sorrisi”. Sorge dunque spontaneo chiedersi: cosa è successo ai protagonisti delle numerose puntate della scorsa edizione del reality di Canale 5?

Il distacco tra Soleil e Alex Belli dopo la fine del GF Vip 6

Alcuni campanelli d’allarme sul distacco tra Soleil e Alex si sono già avertiti in varie occasioni. Tra frecciatine velate e mancati ritrovi, tra loro la chimica artistica, sempre che sia mai esistita veramente, sembra che sia sfumata del tutto. Ne è un esempio l’occasione del ventottesimo compleanno dell’influencer e presentatrice, avvenuto il 5 luglio 2022. Tra i tanti invitati in Puglia, si è notata la mancanza dell’estroso Belli, che non ha mancato di specificare di non essere stato invitato. A The Pipol ha anche messo in chiaro che “non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente”.

E l’ultima conferma del fatto che tra i due ormai ex “amici speciali” non corra buon sangue, arriva un evento nel quale entrambi sono presenti (compresa la moglie Delia Duran), ma senza uno sguardo o un approccio che faccia intendere che siano rimasti in buoni rapporti. Anzi, secondo le indiscrezioni di The Pipol pare proprio che “Soleil non abbia alcuna intenzione di chiarire con la coppia Belli-Duran”.

Non poteva chiaramente mancare il commento del fotografo alla notizia del loro distacco, tanto ironica quanto eloquente e sibillina: “Ma la domanda è: che cosa “DOVREMMO CHIARIRE”? “

Cos’è il Vip Champion a Cortina

L’evento dei Vip sulle nevi è iniziato il 16 dicembre e proseguirà fino al 19 dicembre. Si tratta di un ritrovo di personaggi dello spettacolo e dello sport che si sfidano in diverse discipline sulle bianche montagne del Parco Nazionale delle Dolomiti. Tra le attività ci sono lo sleddog, le ciaspolate e il padel.