Isola dei famosi: come procede la storia d’amore tra Soleil e Jeremias? La Sorge aggiorna i fan

Quando a l’Isola dei famosi è scoppiata la passione tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez non tutti avevano creduto alla buona fede dei due. Quelli che erano apparsi scettici nei confronti dei reali sentimenti della coppia, tuttavia, oggi saranno costretti a ricredersi. Tra Soleil e Jeremias le cose non potrebbero andare meglio finito il reality, e a confermarlo, pochi minuti fa, è stata la Sorge in persona sui social. Rispondendo alle curiosità e a tutta una serie di domande dei suoi follower, difatti, l’ex naufraga ha parlato anche della sua storia con l’argentino, mostrandosi felice ed entusiasta di come stanno andando le cose oggi con lui.

Soleil Sorge cotta di Jeremias: le ultime dichiarazioni dopo l’Isola dei famosi

Tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez il desiderio continua ad essere oggi forte come il primo giorno. A confermalo, come anticipato sopra, è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in persona sui suoi social. Per rispondere a chi le ha chiesto di come procede la sua storia con Jeremias dopo l’Isola, infatti, Soleil ha risposto pubblicando una foto di lei tra le braccia del fidanzato ed ha scritto: “Più o meno sempre così… e a volte anche meglio”. La Sorge non avrà vinto il reality ma, senza dubbio, la sua vittoria in amore sembra comunque averle dato molta più soddisfazione.

Jeremias dopo l’Isola presenta Soleil alla famiglia: l’incontro con le sorelle Rodriguez

Che le intenzioni di Jeremias e Soleil fossero serie lo si era capito già a seguito delle prime presentazioni in famiglia. La Sorge, subito dopo l’Isola dei famosi, ha conosciuto la famiglia Rodriguez al completo. L’ex naufraga, appena uscita dal reality, è stata prima a pranzo con Cecilia e Ignazio è poi anche a cena con Belen.